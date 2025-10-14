FMI alerta para chances crescentes de correção "desordenada" do mercado global

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - Os mercados globais estão ficando muito confortáveis com riscos como guerras comerciais, tensões geopolíticas e déficits governamentais crescentes, que, combinados com ativos já supervalorizados, aumentam a chance de uma correção "desordenada" do mercado, disse o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira.

Reforçando o alerta do FMI, as novas ameaças na sexta-feira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as tarifas sobre a China alimentaram o temor dos investidores de uma grande correção nos preços dos ativos. Os comentários desencadearam uma liquidação em Wall Street e derrubaram o bitcoin.

Apesar dessa volatilidade recente, os mercados têm se mostrado, em sua maioria, resilientes desde abril, quando Trump desencadeou sua guerra comercial, sustentados por expectativas de afrouxamento monetário na maioria das principais economias avançadas.

No entanto, esse otimismo do mercado mascara os potenciais danos causados por tarifas e pela elevada dívida pública. O FMI alertou que os laços estreitos entre bancos e instituições financeiras menos regulamentadas podem amplificar esses riscos.

"Por baixo da superfície calma, o terreno está mudando em várias partes do sistema financeiro, dando origem a vulnerabilidades", escreveu o Fundo em seu Relatório de Estabilidade Financeira Global.

"Modelos de avaliação indicam que os preços dos ativos de risco estão bem acima dos fundamentos, aumentando a probabilidade de correções desordenadas quando ocorrem choques adversos", escreveu.

Apesar de alguns dados econômicos negativos, as avaliações de ações e crédito corporativo estão "bastante esticadas", já que o entusiasmo por ações de megacaps de IA impulsiona a concentração histórica do mercado de ações. Isso cria o risco de uma "correção repentina e acentuada" se os retornos esperados não justificarem avaliações elevadas, afirmou o FMI.

BOLHA

A análise dos mercados de títulos soberanos também destaca a crescente pressão do aumento dos déficits fiscais sobre o funcionamento do mercado. Embora os mercados de títulos tenham se mantido estáveis até o momento, aumentos abruptos nos rendimentos podem sobrecarregar os balanços dos bancos e pressionar fundos abertos, como fundos mútuos, afirmou o FMI.

Os mercados de títulos dos EUA registraram liquidação no mês passado devido ao aumento das preocupações com a saúde fiscal global, embora o problema tenha sido rapidamente revertido e os títulos tenham se recuperado devido aos dados econômicos fracos.

O FMI acrescentou que os bancos centrais devem permanecer atentos aos riscos de inflação impulsionados por tarifas e adotar uma postura cautelosa em relação ao afrouxamento monetário para minimizar novos picos de valorização de ativos de maior risco.

A independência dos bancos centrais é "crucial" para ancorar as expectativas do mercado e permitir que essas instituições cumpram seus mandatos, acrescentou, sem se referir a uma instituição específica.

Os ataques de Trump às autoridades do Federal Reserve estão emergindo como a maior ameaça à independência do banco central em décadas, gerando preocupações entre banqueiros centrais do mundo todo, informou a Reuters em agosto.

O FMI também pediu "ajustes fiscais urgentes" para conter déficits e garantir mercados de títulos resilientes.