Fed cortará taxas de juros 'porque inflação está controlada', diz Hassett

São Paulo, 14

14/10/2025 21h46

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que o Federal Reserve (Fed) continuará a cortar as taxas de juros "porque a inflação está controlada e é a coisa certa a se fazer", em entrevista à Fox News na noite desta terça-feira, 14.

Hassett comentou que o presidente do BC americano, Jerome Powell, parecia tentar restaurar sua imagem com o discurso realizado nesta terça-feira, visto por analistas como sinal de que um novo corte de juros em outubro pode estar a caminho. "Powell finalmente entende que o presidente Donald Trump estava certo e que os cortes de juros deveriam ter começado há muito tempo", disse.

O conselheiro econômico descartou que a flexibilização monetária possa ser motivada por um enfraquecimento da economia dos EUA, afirmando que a atividade continua resiliente e é apoiada pelas novas políticas de Trump.

Segundo monitoramento da ferramenta de apostas Kalshi, Hassett lidera as previsões do mercado sobre qual o candidato mais provável a substituir Powell como presidente do banco central americano em 2026. O conselheiro de Trump soma 45% de probabilidade, contra o diretor do Fed Christopher Waller em segundo lugar (16%) e o ex-Fed Kevin Warsh em terceiro (15%).

