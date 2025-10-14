Topo

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

14/10/2025 18h57

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,07%

Pontos: 141.682,99

Máxima de +0,57% : 142.589 pontos

Mínima de -0,32% : 141.334 pontos

Volume: R$ 19,58 bilhões

Variação em 2025: 17,79%

Variação no mês: -3,11%

Dow Jones: +0,44%

Pontos: 46.270,46

Nasdaq: -0,76%

Pontos: 22.521,70

Ibovespa Futuro: +0,18%

Pontos: 141.885

Máxima (pontos): 142.690

Mínima (pontos): 140.505

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,47

Variação: +0,48%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,07

Variação: -0,53%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,19

Variação: +1,6%

Ambev ON

Preço: R$ 12,11

Variação: +2,11%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,21

Variação: estável

Vale ON

Preço: R$ 59,74

Variação: -0,02%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 59,74

Variação: -0,02%

Itausa PN

Preço: R$ 11,01

Variação: +0,09%

Global 40

Cotação: 718,817 centavos de dólar

Variação: -1,67%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4695

Venda: R$ 5,4700

Variação: +0,14%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,58

Venda: R$ 5,68

Variação: +0,21%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4976

Venda: R$ 5,4982

Variação: +0,65%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5400

Venda: R$ 5,6420

Variação: +0,16%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,4975

Variação: +0,23%

- Euro

Compra: US$ 1,1607 (às 18h52)

Venda: US$ 1,161 (às 18h52)

Variação: +0,32%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3480

Venda: R$ 6,3490

Variação: +0,49%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5400

Venda: R$ 6,6460

Variação: -0,14%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.163,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,73%

