Golpistas manipulam vídeo para promover falsa vaquinha de criança doente

São falsos os vídeos compartilhados nas redes sociais e que pedem doações para um garoto supostamente chamado Guilherme e que sofreria de uma rara doença de pele. Trata-se de um golpe.

As publicações enganosas usam vídeos modificados por inteligência artificial para induzir as pessoas a doar dinheiro para uma vaquinha virtual. Uma delas alterou um conteúdo verdadeiro do apresentador Ratinho, insinuando que ele estaria promovendo a campanha.

Há outros vídeos circulando do mesmo garoto, mas com áudio em espanhol e com ele dizendo se chamar Jesús.

A campanha utiliza o logotipo de um hospital de Portugal para dar veracidade a uma suposta prescrição médica do menino. Porém, o documento é assinado por um médico de São Paulo cujo registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) está inativo.

O que está circulando

Golpistas manipulam vídeo de Ratinho para promover falsa campanha de doações Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Vídeo contém um suposto apelo de Ratinho para ajudar um menino que se chamaria Guilherme, portador de uma doença rara. "O que mais me doeu foi não ver ninguém tentando ajudar. Por isso, eu vim aqui fazer um apelo para que juntos a gente possa ajudar essa família", diz o áudio atribuído ao apresentador. A seguir, um garoto, que diz se chamar Guilherme, relata em português que sua família tem dificuldades para custear o tratamento para uma rara doença de pele. Ratinho "orienta" a clicar em "saiba mais" para fazer uma doação.

Por que é falso

Áudio de Ratinho foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças desinformativas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de modificações digitais. A ferramenta apontou que o trecho no qual Ratinho aparece tem 99,9% de probabilidade de ter sido manipulado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation apontou 99,9% de possibilidade de áudio ter sido manipulado por IA Imagem: Reprodução

Ratinho fala sobre estudantes brasileiros em vídeo original. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, publicado pelo apresentador em 21 de junho em suas redes sociais. Nele, Ratinho critica estudantes brasileiros que protestaram contra os conflitos em Gaza e a guerra entre Israel e Irã (aqui e abaixo). Em nenhum momento ele pede doações ou cita a suposta campanha para ajudar um garoto chamado Guilherme.

Vídeo em espanhol mostra o mesmo garoto, mas com outro nome. Por meio de uma busca reversa, foi possível localizar o mesmo conteúdo utilizado pelas peças enganosas sendo reproduzido em campanhas semelhantes. Porém, estes vídeos estão em espanhol e o garoto diz se chamar Jesús (abaixo).

Mesmo vídeo é usado em campanha em espanhol; lá garoto se chama Jesús Imagem: Reprodução

Falsa vaquinha virtual tem meta de R$ 127 mil. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o usuário é levado para uma vaquinha virtual. Na descrição da página, uma pessoa que diz se chamar Sônia se identifica como a mãe de Guilherme e conta que o garoto tem nove anos e sofre de epidermólise bolhosa. Ela afirma que a criança está sendo atendida pelo Hospital das Clínicas, sem especificar a cidade, e pede ajuda. A campanha tem meta de arrecadar R$ 127.900,00 e já recebeu mais de R$ 61,8 mil de 994 apoiadores (abaixo).

Meta de arrecadação de falsa vaquinha para ajudar Guilherme tem meta de R$ 127 mil Imagem: Reprodução

Prescrição médica é de outro hospital e de médico com CRM inativo. Ainda na página da vaquinha virtual, há uma suposta prescrição médica do garoto, com o intuito de dar maior veracidade e passar a imagem de uma campanha transparente. Porém, o documento contém o logotipo do Hospital de Santa Maria, em Lisboa (Portugal) (aqui), e não do Hospital das Clínicas, conforme o texto exibido na descrição da página. Além disso, o laudo é assinado por um médico cujo registro no CRM está inativo (aqui e abaixo).

Prescrição médica usa logotipo de hospital português (em amarelo) e é assinada por médico com CRM inativo (em vermelho) Imagem: Reprodução

Busca pelo registro de médico mostra que CRM do profissional está inativo Imagem: Reprodução

Campanhas falsas de doações a crianças se espalham pelas redes. Criminosos usam casos graves para sensibilizar as pessoas a doar dinheiro para vaquinhas inexistentes, como para os garotos Lucas, Isaac e Dudu, as meninas Maria Eduarda, Alice (aqui) e Isabela, e crianças israelenses (aqui). Todos os casos foram desmentidos pelo UOL Confere e outras agências de checagem.

Ratinho não se manifestou sobre o caso. O UOL Confere entrou em contato com o apresentador, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Epidermólise bolhosa é doença genética e hereditária rara. Ela se caracteriza pela formação de bolhas na pele a partir de atrito mínimo. A doença afeta tanto homens como mulheres em todas as etnias e faixas etárias. A epidermólise bolhosa não tem cura, mas o tratamento ameniza possíveis complicações e possibilita aos pacientes uma qualidade de vida melhor. Estima-se que 500 mil pessoas tenham a doença no mundo - no Brasil, são pouco mais de 800 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem mais de 5.600 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news