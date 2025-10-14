A Arábia Saudita não construiu o maior e mais alto estádio do mundo no topo de um arranha-céu a "40 mil metros" de altitude, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

O vídeo compartilhado pelas peças enganosas mescla elementos criados a partir de inteligência artificial com imagens reais de diferentes estádios pelo mundo, como a Neo Química Arena, o Ellis Park e o Camp Nou.

O que está circulando

Vídeo de estádio em cima de prédio mescla imagens reais de outras e arenas e IA Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo mostra imagens de um suposto estádio construído na Arábia Saudita. O narrador afirma que o país "deu um golpe gigantesco no mundo do esporte e da arquitetura" ao construir "o maior e mais alto estádio do mundo". A arena estaria a "40 mil metros de altitude" e, para chegar a ela, os torcedores utilizariam "elevadores supersônicos".

Por que é falso

É impossível construir estádio a 40 mil metros de altitude. As publicações falsas citam que a arena teria sido construída nesta altitude, algo inviável na prática. Isto significaria dizer que o estádio estaria na estratosfera, a segunda camada de atmosfera do nosso planeta, entre 10 km e 50 km a partir da superfície. É nela que fica a maior parte da camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas.

Vídeo contém imagens geradas por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Sight Engine, especializado na identificação de adulterações digitais em imagens. A ferramenta apontou 97% de probabilidade de a suposta imagem do estádio no topo de um arranha-céu ter sido criada com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

SightEngine indica 97% de probabilidade de imagem ter sido criada por inteligência artificial Imagem: Reprodução

Conteúdo usa imagens reais do estádio do Corinthians. Por meio de uma busca reversa, foi possível identificar que o vídeo utilizado pelas publicações desinformativas reproduz imagens verdadeiras de vários estádios pelo mundo. Um deles é a Neo Química Arena, com cenas da torcida corintiana feitas a partir de um drone em 2024 (aqui e abaixo).

Cenas mostram estádio do Barcelona do alto. Em outro momento, verifica-se que as publicações enganosas mostram o Camp Nou lotado durante um jogo do Barcelona em 2022. É possível reparar que se trata da casa do clube espanhol a partir da inscrição "Més que un club" ("Mais que um clube", em catalão) na lateral do campo e por torcedores vestidos com a camisa do clube e balançando bandeiras com o escudo do Barça (aqui e abaixo).

Vídeo mostra avião sobrevoando estádio na África do Sul. Os posts falsos exibem cenas de um avião sobrevoando o Emirates Airline Park (antigo Ellis Park), em Johanesburgo. As cenas são de 2024 e mostram um Airbus A380 da companhia aérea que "batiza" a arena sobrevoando o local durante a partida de rúgbi entre África do Sul e Nova Zelândia (aqui, em espanhol, aqui e abaixo, em inglês).

Prédio mais alto do mundo tem 828 metros de altura. O Burj Khalifa fica em Dubai (Emirados Árabes Unidos), levou seis anos para ser construído e tem 163 andares. Outro "baixinho" em comparação ao suposto estádio saudita seria o monte Everest: o ponto mais elevado da Terra tem 8.848,86 metros.

Austríaco bateu recorde ao saltar de 39 mil metros. Em 2012, Felix Baumgartner entrou para o Livro dos Recordes ao pular de para-quedas da estratosfera, a mais de 39 mil metros de altitude —ou seja, aproximadamente mil metros abaixo do suposto estádio saudita.

Arábia Saudita sediará Copa do Mundo-2034. No ano passado, a Fifa anunciou que o país receberá uma das próximas edições do Mundial. Ao todo, as partidas devem ser realizadas em quinze estádios, dos quais onze serão construídos e com previsão de entrega até 2029. Um deles estará localizado na cidade de Neom, que será erguida do zero.

