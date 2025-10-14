Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Por volta dos 60 anos, Alzira Ramos começou a vender bolo de iogurte em uma mercearia no bairro da Tijuca, no Rio, onde morava, para ajudar na renda da família. A aceitação foi tão boa que, em três meses, ela produzia de 80 a 120 bolos por dia. Menos de um ano depois, abriu sua própria loja. Hoje, a Fábrica de Bolo Vó Alzira tem 302 unidades e faturou R$ 300 milhões em 2024. Uma franquia custa a partir de R$ 175 mil.

Venda começou por acaso

Bolo de iogurte começou a ser vendido por acaso, em 2007. Segundo ela, o seu marido, Cláudio, passou na mercearia do amigo com um bolo de iogurte em mãos. O bolo foi fatiado e servido entre os clientes presentes. A partir daí, Alzira começou a vender bolos caseiros (de iogurte, laranja, chocolate e outros) na Mercearia do Albano. A receita do bolo de iogurte, que era o sucesso entre os clientes, havia sido ensinada pela cunhada Clacyra.

Todos os dias a quantidade de bolos crescia. No início, eram dez bolos por dia. Depois, com o sucesso das receitas, ela chegou a produzir até 120 bolos diariamente. "Estávamos passando por uma situação financeira difícil; então, decidi fazer bolos para complementar a renda da família", diz.

Faziam sucesso, porque eram bolos simples, mas muito saborosos, fofinhos, com bastante cobertura e aquele gosto caseiro.

Alzira Ramos, fundadora da Fábrica de Bolo Vó Alzira

No mesmo ano, ela abriu sua própria loja. O nome era Fábrica de Bolo. Ela testou o modelo de negócio por cinco anos. A loja, no bairro da Tijuca, existe até hoje, mas é franqueada da marca. Apesar de ter loja própria, ela continuou a vender bolos na Mercearia do Albano.

Mistura de bolo e mudança de nome

O bolo de iogurte está na origem da Fábrica de Bolo Vó Alzira Imagem: Divulgação

Empresa desenvolveu uma mistura de bolo padrão e mudou de nome. Somente em 2013, quando Alzira conseguiu desenvolver uma mistura para bolos que pudesse ser vendida em qualquer lugar do país com o seu padrão de qualidade, a empresa modelou o negócio para franquias. O nome foi rebatizado de Fábrica de Bolo Vó Alzira.

Fábrica, porque remete à ideia de ter produção de bolos sempre fresquinhos, e 'Vó Alzira', para trazer um pouco da história da fundadora e mostrar que o produto é artesanal, que vem da avó.

Tati Lanna, executiva-chefe da Fábrica de Bolo Vó Alzira

São cinco tipos de misturas para bolo. São elas: tradicional, aipim, milho, fubá e diet. Neste mês, a marca vai lançar a mistura para bolo cuca (bolo coberto com uma farofa à base de açúcar, manteiga, farinha de trigo e canela). Segundo a executiva, com as atuais cinco misturas, é possível fazer 120 sabores de bolos, divididos entre tradicionais, recheados e de festa.

Quem são os campeões de venda? De uma forma geral, os mais vendidos são os de chocolate e laranja. No Rio, o que mais sai é o de nozes, e em São Paulo, o de maçã com castanha. A faixa de preço vai de R$ 23,90 até R$ 114,90. O bolo de iogurte ainda está no cardápio.

Marca tem bolos sazonais. Neste ano, para as festas juninas, a marca lançou o bolo de queijo com cobertura de goiabada e o bolo de tapioca com coco. No Natal de 2024, entrou no cardápio o bolo de rabanada (feito de massa de leite e pão de rabanada com cobertura de leite condensado, açúcar e canela).

Cada loja prepara e assa os bolos

Marca tem produção própria. A fábrica da empresa fica em Serra (ES), responsável pela produção da base de todos os bolos feitos nas lojas. Por mês, tem capacidade de produzir 20 mil caixas de mistura para bolo (isso equivale a 280 toneladas do produto). Cada caixa é suficiente para fazer 12 bolos pequenos ou seis bolos grandes. "Em 2026, vamos dobrar a capacidade de produção", diz Lanna.

Mesmo em grande escala, seguimos criteriosamente a seleção de matérias-primas e insumos de alto padrão. Temos ainda processos produtivos nas lojas que preservam o cuidado artesanal, como a forma de bater o bolo e os equipamentos desenvolvidos especialmente para a marca. Temos consultores especializados que acompanham de perto os processos de padronização em todas as lojas.

Tati Lanna

Centro de Distribuição (CD) fica em Duque de Caxias (RJ). Os franqueados do próprio estado retiram diretamente suas mercadorias nesse CD. Para os franqueados dos demais estados, a entrega é realizada por meio de transportadoras parceiras. Até o final do ano, a empresa vai abrir um CD em São Paulo.

Bolos são preparados nas lojas. Tati diz que cada loja é responsável por preparar e assar os bolos. "Na loja, é adicionada a parte líquida, que pode ser leite, suco ou água, dependendo da receita, e óleo", diz. Em média, a empresa vende 500 mil bolos por mês. O ticket médio é de R$ 50.

Quanto custa uma franquia?

Em 2013, Alzira e seu filho Alexandre formataram o negócio para o modelo de franquia. Hoje, a rede tem 302 lojas (todas franqueadas). Os modelos de negócio são quiosque, loja de rua, loja de shopping e loja de mercado (dentro de supermercados e galerias). "O quiosque não tem atividade produtiva. Ele funciona como um ponto de venda e deve estar atrelado a alguma loja da marca", observa Lanna.

Franquia da marca custa de R$ 175 mil a R$ 250 mil. O faturamento médio mensal vai de R$ 73 mil a R$ 100 mil, com lucratividade média de 12% a 20%.

Hoje, aos 77 anos, Alzira ainda está presente no dia a dia da empresa. Ela participa de todo desenvolvimento de receitas e bolos e, frequentemente, visita franqueados para checar a operação. Além da família de Alzira Ramos, que detém o controle majoritário do Grupo Z+ (holding que reúne a Fábrica de Bolo Vó Alzira e outras marcas), a Auster Capital se tornou investidor do grupo em 2017, adquirindo 40% do capital. O investimento no negócio não foi revelado.

Em 2024, a empresa faturou R$ 300 milhões. O lucro não foi divulgado.

Meta é entrar forte em São Paulo. Com sede no Rio, a Fábrica de Bolo Vó Alzira tem meta de chegar a 300 lojas no estado de São Paulo no período de dois anos. Hoje, a marca tem 80 unidades no estado. "Além de concentrar o maior mercado consumidor do país, o estado de São Paulo é considerado um polo influenciador de tendências e comportamento de consumo no Brasil, o que pode impulsionar ainda mais a visibilidade e expansão da marca", declara a executiva-chefe.

Expansão exige atenção redobrada

Empreendeu por necessidade, mas teve visão de negócio. "Dona Alzira transformou algo que gostava de fazer e que tinha habilidade em um modo de sobrevivência financeira. Aproveitar o que tinha para sobreviver. Mas aproveitou a oportunidade e ganhou escala de sucesso muito grande", afirma Adelmo Solera, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Padronização do produto trouxe o sucesso. Para Solera, ela começou devagar, com cautela, antes de começar a franquear a marca. "Ela iniciou a expansão do negócio somente depois que chegou a um produto [mistura de bolo] ideal para abastecer outras unidades. Dona Alzira foi com bastante cautela e, apesar da idade, nunca perdeu o foco e a garra", diz.

Processo de expansão exige acompanhamento rigoroso. Solera diz que a empresa deve ficar atenta ao processo de expansão da marca, fazendo o acompanhamento de perto da qualidade do produto final e do desempenho dos franqueados. "Ter uma rede de franquias muito grande requer uma atenção redobrada para manter a qualidade dos produtos e a reputação da marca", diz.

Evitar concorrência entre franqueados na mesma localidade. Para Solera, antes de expandir, a empresa deve estudar onde as novas franquias serão abertas, para que os franqueados tenham sucesso. "Isso evita criar uma situação de concorrência entre os próprios franqueados da marca", declara.

Adaptar cardápio a uma região é boa opção, mas o custo precisa ser considerado. Apesar de ter 120 sabores, a marca pode procurar sempre inovar no cardápio, para atender as demandas dos clientes de uma determinada região. "Desenvolver e introduzir novos produtos no cardápio ajuda a marca a continuar atraente aos olhos do consumidor. Mas atenção na hora de desenvolver produtos regionalizados, para não acarretar custos elevados nessa produção", alerta.

