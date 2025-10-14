EUA/Hassett: China tentou nos intimidar, mas precisa voltar para a mesa de negociações

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, acusou a China de tentar "intimidar" o governo americano ao retomar controles de exportação sobre bens de terras raras na semana passada. "Foi um clássico movimento de intimidação. Nem sequer atendiam ligações do nosso time perguntando: 'o que aconteceu? Não estava tudo certo para Trump e Xi se encontrarem?'", disse, em entrevista à Fox News na noite desta terça-feira, 14.

Hassett, contudo, expressou confiança de que as negociações comerciais entre ambos os países continuarão em andamento e de que a China começará a "seguir regras da comunidade internacional". Segundo ele, Pequim "precisa voltar para a mesa de negociações" e trabalhar em conjunto com autoridades americanas para resolver a questão comercial por meio do diálogo, sob o risco de prejudicar a própria economia chinesa.

Na visão dele, a economia da China já está enfrentando problemas neste ano, sendo sustentada majoritariamente pelas exportações de bens chineses para a Europa. "Talvez por isso estejam agindo assim", comentou, em referência aos controles sobre terras raras.

"Xi Jinping está contra o melhor time que já tivemos, liderado pelo presidente Donald Trump e pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent", afirmou Hassett. O conselheiro econômico disse ainda que o governo americano tem muitos "trunfos" contra Pequim, sem detalhar quais. "A China não tirará vantagem de nós, Trump irá conseguir um bom acordo para a economia dos EUA".