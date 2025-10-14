EUA citam brasileiro entre vistos revogados por celebração da morte de Kirk

A gestão do presidente Donald Trump citou um brasileiro como exemplo de pessoas que tiveram seus vistos revogados por comemorarem a morte de Charlie Kirk, um influenciador de extrema-direita assassinado a tiros no mês passado.

O que aconteceu

"EUA não são obrigados a hospedar estrangeiros que desejam a morte de americanos". A afirmação foi feita pelo Departamento de Estado norte-americano em postagem nas redes sociais hoje.

Governo norte-americano disse que ainda procura estrangeiros que celebraram a morte de Kirk na internet. Em seguida, deu exemplo de pessoas sancionadas, entre os quais um brasileiro, que não foi identificado.

Brasileiro que perdeu visto associou Kirk ao nazismo, segundo EUA. "Charlie Kirk foi a razão para um comício nazista, onde marcharam em sua homenagem. Morreu tarde", diz a mensagem que teria sido escrita pelo brasileiro com visto norte-americano revogado.

A Brazilian national charged that "Charlie Kirk was the reason for a Nazi rally where they marched in homage to him" and that Kirk "DIED TOO LATE."



Visa revoked. -- Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Além do brasileiro, EUA também citaram outros estrangeiros que perderam seus vistos pelo mesmo motivo. Entre eles estão pessoas da Argentina, África do Sul, México, Alemanha e Paraguai.

Departamento de Estado ressaltou que serão expulsos do país aqueles que "celebrarem o assassinato de nossos cidadãos". "O presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio irão defender as nossas fronteiras, a nossa cultura e os nossos cidadãos, aplicando nossas leis de imigração contra essas pessoas."

Relembre o caso

Charlie Kirk foi baleado e morto no dia 10 de setembro aos 31 anos. O influenciador trompista participava de um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah, quando foi assassinado. Um homem foi preso pelo crime.

Kirk era um ativista político e líder do movimento Turning Point USA. O velório dele reuniu cerca de 100 mil pessoas no estado do Arizona, entre os quais Trump e outros membros do governo norte-americano.

Charlie faria 32 anos hoje. Para celebrar a data, Trump fez uma homenagem póstuma ao aliado e concedeu a ele a Medalha Presidencial da Liberdade, maior honraria civil dos EUA.

Médico teve visto suspenso

O médico brasileiro Ricardo Barbosa teve visto suspenso no mês passado. Na ocasião, ele foi sancionado pelo governo após comentário no Instagram em que escreveu: "um salve a este companheiro de mira impecável".

Vice-secretário de Estado dos EUA disse que a fala do brasileiro é "a mais assustadora de todo conteúdo depravado" que ele viu. "Este é um profissional autorizado, que fez o juramento de Hipócrates? [...] Eu pessoalmente orientei o chefe de Assuntos Consulares para que o visto dele seja revogado, se ele o tiver, e para impor um alerta para que ele nunca receba um", publicou Christopher Landau, no X.

Após o episódio, Ricardo passou a sofrer ameaças. Ao UOL, ele, que é pernambucano, disse que iria à polícia para registrar ocorrência com as ameaças à sua vida e a de sua família.