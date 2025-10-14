Estudo mostra relação de criminosos com morte de líderes políticos no Rio

Um estudo do Observatório das Favelas em parceria com Uerj (Univerdade do Estado do Rio de Janeiro) e UFF (Universidade Federal Fluminense) identificou 4 dinâmicas que se repetem em assassinatos de lideranças políticas nas regiões metropolitana do Rio e da Baía da Ilha Grande.

O que aconteceu

Levantamento reuniu informações sobre 20 assassinatos relacionados a políticos ocorridos desde 2015. Por meio da Lei de Acesso à Informação, os pesquisadores tiveram acesso à documentação produzida pela Polícía Civil do Rio e pelo MP (Ministério Público) estadual sobre os casos e puderam analisá-la.

Mortes por traficantes são uma das 4 situações recorrentes. Num dos casos, uma candidata a vereadora foi morta após anunciar que confrontaria o tráfico se eleita. Em outro, o inquérito mostrou que uma pré-candidata a vereadora foi assassinada por antagonizar com criminosos. Ambas as situações se deram em Magé.

Disputas entre milícias também vitimaram lideranças. Um caso emblemático envolveu o ex-vereador Jerominho, fundador da Liga da Justiça — cuja morte foi atribuída a um grupo rival. Em outra situação, um ex-vereador foi morto em meio a disputas pelo monopólio da venda de gás na Vila Urussaí, em Caxias.

Há casos em áreas com tensão entre tráfico e milícia. Num deles, a investigação associou a morte por traficantes de um pré-candidato a vereador em Queimados à suposta relação dele com milicianos. Em outro, o inquérito mostrou que um pré-candidato a vereador em Nova Iguaçu foi morto pelo tráfico pela mesma razão.

Mortes de ex-policiais suspeitos de ligação com o crime que atuavam na política fecham a lista de casos recorrentes. Os assassinatos do ex-vereador Zico Bacana (citado na CPI das Milícias) e de David Maciel (expulso da polícia por envolvimento com exploração ilegal de sinal de TV a cabo) são alguns exemplos.

"O poder armado se converteu em instrumento para construção de hegemonia política", afirma um dos autores do estudo. Pesquisador do Observatório de Favelas, Leandro Marinho explica que a exploração de territórios por criminosos gera dinheiro (que é revertido para campanhas) e permite a intimidação de eleitores.

A despolitização desses casos (durante os processos de investigação) transforma crimes de disputa de poder em fatos fortuitos. Quando o problema se torna só a ação dos grupos armados, você perde de vista um conjunto de atores que acabam sustentando essas ações

Leandro Marinho, pesquisador do Observatório de Favelas

Características comuns em todos os crimes

Pesquisa mostrou que execuções políticas tiveram investigações e denúncias do MP realizadas em tempo menor do que a média. Houve prisões preventivas em todos os casos analisados e o inquérito mais demorado levou 1 ano e 4 meses. Por outro lado, a rapidez impediu o esclarecimento detalhado de motivações.

Agressões verbais foram o tipo de violência política mais recorrente no último período analisado. Os 15 casos contabilizados entre julho de 2024 e junho de 2025 superam os números de atentados contra a vida (10), execuções (8), agressões físicas (7) e outros 13 tipos de ocorrência verificados pelo levantamento.

Ódio motivou 89 das 267 ocorrências analisadas. Os casos ocorreram entre janeiro de 2022 e junho de 2025. Agressões verbais (32), ameaças de morte (13) e outras ameaças (11) representam a maior parte dos casos. Para os autores do estudo, os números refletem a ascensão da extrema direita com discurso violento.

Casos de violência política contra pessoas negras aumentaram em 2024. No ano passado, a quantidade de execuções e agressões físicas dobrou em relação a 2023 — foram 6 assassinatos e 4 agressões físicas. Segundo Marinho, um terço das 267 ocorrências analisadas no levantamento envolveu vítimas negras.

Número de episódios de violência política em que mulheres foram vítimas também dobrou. De 10 entre julho de 2023 e junho de 2024, o indicador saltou para 22 entre julho de 2024 e junho de 2025. No segundo período analisado, todos os casos ocorreram em 2024 — ano em que as eleições municipais foram disputadas.

A recorrência com que a violência é mobilizada faz dela um instrumento quase naturalizado da atividade pública. Isso distancia as dinâmicas políticas dos preceitos básicos das democracias, como a equidade competitiva, a liberdade de expressão e a regulação das disputas pelos marcos legais.

Trecho do relatório Violência e crime no cotidiano da política

Levantamento se baseou em casos divulgados pela mídia e informações oficiais. Além de portais de notícias, jornais foram usados como fonte por pesquisadores para montar a lista. Além disso, pedidos de dados via Lei de Acesso da Informação foram usados para esclarecer detalhes adicionais sobre as ocorrências.