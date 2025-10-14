Topo

Estilista Maria Grazia Chiuri (ex-Dior) é nomeada diretora-criativa da Fendi

14/10/2025 10h07

Após meses de especulações, a estilista italiana Maria Grazia Chiuri, ex-diretora artística das coleções femininas da Dior, foi nomeada responsável criativa da linha feminina, masculina e alta-costura da Fendi, anunciou a marca romana, propriedade do grupo de luxo francês LVMH, nesta terça-feira (14) 

Chiuri, de 61 anos, sucede Silvia Venturini Fendi, herdeira dos fundadores da marca, que supervisionava as linhas de acessórios e masculina desde 1994 e estava encarregada das coleções femininas desde a saída do estilista inglês Kim Jones em outubro de 2024.

Sua primeira coleção será apresentada na Semana de Moda outono-inverno 2026-2027 de Milão, em fevereiro.

"Maria Grazia Chiuri é um dos maiores talentos criativos da moda atualmente e estou encantado que ela decidiu retornar à Fendi para continuar expressando sua criatividade dentro do grupo", comemorou Bernard Arnault, diretor geral da LVMH, em um comunicado.

"Estou convencido de que contribuirá para a renovação artística e para o sucesso futuro da marca, ao mesmo tempo que perpetuará seu legado singular", acrescentou.

"Volto à Fendi com honra e alegria", comentou Chiuri por sua vez.

