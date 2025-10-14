Estados brasileiros registram apagão durante a madrugada

Vários Estados brasileiros enfrentaram instabilidades no fornecimento de energia elétrica no início da madrugada desta terça-feira, 14. Usuários das redes sociais relataram apagões em ao menos oito Estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina.

Os efeitos foram distintos: enquanto em algumas localidades a oscilação durou apenas segundos, em outras houve interrupção total do serviço por até 20 minutos.

No Amazonas, a empresa responsável pelo abastecimento, a Amazonas Energia, atribuiu a falha a uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN). O problema afetou bairros das cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. De acordo com a concessionária, a interrupção começou às 0h09 e foi resolvida por volta das 0h25.