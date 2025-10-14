Topo

Notícias

Espanha goleia Bulgária (4-0) e encaminha vaga na Copa do Mundo

14/10/2025 17h38

A Espanha goleou a Bulgária por 4 a 0 nesta terça-feira (14), em Valladolid, e encaminhou a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Mikel Merino (36' e 57') marcou os dois primeiros da 'Roja', vantagem que aumentou com um gol contra de Atanas Chernev (79') e outro de Mikel Oyarzabal (90+2') cobrando pênalti.

O ritmo e a pressão da seleção espanhola dominaram do início ao fim os búlgaros, que se fecharam durante os 90 minutos.

"Seria um jogo de perseverança, de insistir e insistir. A Bulgária jogou muito bem no bloco inferior, e foi muito difícil para nós marcar gols", declarou o técnico Luis de la Fuente após a partida.

"A quantidade de chances que o time está criando é um mérito. É o caminho a seguir", declarou Merino ao canal Teledeporte.

Sobre a vaga na Copa do Mundo, o jogador do Arsenal foi cauteloso: "Falta pouco, mas enquanto não tivermos 100%, não está tudo resolvido".

Com a vitória, a 'Roja' segue firme na liderança do Grupo E das Eliminatórias europeias. Os espanhóis têm três de vantagem sobre a Turquia (2ª), que em jogo simultâneo bateu a Geórgia por 4 a 1.

Na próxima rodada, em novembro, a Espanha pode se garantir no Mundial com uma vitória fora de casa sobre a Geórgia e um tropeço dos turcos contra a Bulgária.

rsc/pm/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 34 milhões; veja números e time

Padre é investigado após flagra com noiva de fiel em casa paroquial; vídeo

Com prêmio acumulado de R$ 2,2 milhões, veja números sorteados da Quina

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32,9 milhões; confira dezenas

Trump ameaça deixar de comprar óleo de cozinha da China

Cúpula sobre Gaza foi, sobretudo, um grande espetáculo, dizem diplomatas

Primeira-ministra ucraniana discute ataques à energia em conversas com os EUA

Trump adverte que ajuda à Argentina está vinculada a resultado eleitoral

Após 15 anos preso, STJ anula condenação de homem por Crime da 113 Sul

Hamas entrega a Israel mais quatro corpos de reféns

Principais meios dos EUA rejeitam regras do Pentágono para a imprensa