Trump recebe Milei na Casa Branca para negociar acordo: 'Grande economista'

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu hoje o presidente argentino, Javier Milei, para negociar ajuda financeira e investimentos americanos na Argentina.

O que aconteceu

Milei chegou à Casa Branca por volta das 14h38 (horário de Brasília). Os dois líderes posaram rapidamente para a imprensa e entraram para a sede do governo. A reunião dos presidentes estava marcada para ocorrer no Salão Oval, com acesso da imprensa por alguns minutos, mas a Casa Branca anunciou que Trump receberia Milei na porta e se reuniriam durante um almoço.

Trump disse que Milei está "à beira de um tremendo sucesso econômico". O presidente dos EUA saudou o argentino como "um grande economista" e elogiou seu governo. "Ele está à beira de uma grande recuperação, de um tremendo sucesso econômico. Sei que Bessent está ajudando", disse o republicano.

Durante o encontro, Trump declarou que seu apoio à Argentina depende do resultado das eleições legislativas. "Nossos apoios estão, de certa forma, ligados a quem vencer a eleição", disse o presidente americano ao receber Milei. "Se um socialista vencer, pensamos de forma muito diferente sobre o investimento que fazemos", avisou o presidente norte-americano.

O presidente Javier Milei agradeceu a Trump por recebê-lo e elogiou o seu papel no Oriente Médio. "Muito obrigado por esta recepção. Sinto-me muito honrado, especialmente neste momento em que, graças à sua grande liderança, a paz foi alcançada no Oriente Médio. Não apenas a paz, mas também o retorno dos reféns com vida", enfatizou Milei.

Milei culpou a oposição pela crise econômica na Argentina. Em seu discurso, ele agradeceu ao secretário Scott Bessent pelo trabalho que classificou como "resgate". Segundo o presidente, trabalho dos EUA serviu para "ajudar a superar o problema de liquidez que a Argentina enfrentava em decorrência dos ataques políticos" da oposição.

Trump e Milei não anunciaram acordos durante a reunião aberta à imprensa. O presidente dos EUA elogiou Milei e disse que apoia sua reeleição.

Milei tenta selar acordo com os EUA

Presidente argentino tenta selar apoio financeiro antes de eleições legislativas. Milei viajou a Washington para se reunir com seu aliado ideológico Donald Trump, após os Estados Unidos anunciarem um apoio financeiro para estabilizar o mercado argentino antes das eleições legislativas de 26 de outubro.

Viagem busca blindar os detalhes do auxílio após semanas de volatilidade cambial e reveses no Congresso. Movimentações colocaram em dúvida a viabilidade do plano de reformas de Milei, que conseguiu reduzir drasticamente a inflação às custas de um duro ajuste fiscal. "Os Estados Unidos perceberam esse ataque contra a Argentina, contra as ideias de liberdade, contra um aliado estratégico e por isso que nos deram o apoio", disse o presidente ultraliberal à rádio na segunda-feira (13).

Em troca, Trump deve tentar costurar acesso privilegiado às terras raras e aos minerais críticos do país sul-americano. Essa prioridade dos Estados Unidos visa ainda fazer da Argentina um exemplo para os demais países da região em detrimento da presença da China.

Redução da tarifa imposta pelos EUA também deve ser pauta. Os dois países também devem anunciar um acordo comercial no qual Donald Trump reduziria a tarifa de importação de produtos argentinos, especialmente o aço e o alumínio, atualmente sobretaxados em 50%. Os demais produtos têm tarifa de 10%. Outra possibilidade é de um acordo para investimentos de empresas norte-americanas na Argentina, especialmente em setores estratégicos.

Argentina está caminhando em direção à dolarização

"A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez", disse secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O pacote divulgado pelo secretário combina compras diretas de pesos no mercado para sustentar o valor do dólar e um "swap" (troca de moedas) de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 109 bilhões) com o Banco Central. "A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez", disse Bessent. "Apenas os Estados Unidos podem agir rapidamente, e agiremos", acrescentou.

Anúncio deu um alívio aos bônus e ações argentinas e diminuiu a pressão cambial. Milei e Trump vão cumprir uma agenda "de múltiplos temas", disse o presidente argentino. Ele também destacou o alinhamento dos interesses argentinos com os dos Estados Unidos e Israel: "Eles sabem que somos um aliado verdadeiro".

No domingo, o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, descartou que a Argentina esteja caminhando em direção à dolarização até o momento. Ele também negou rumores de que planeja fazer, após as legislativas, "uma modificação no esquema cambial". Os Estados Unidos "estão dispostos a continuar comprando pesos", disse.

Em várias ocasiões, o governo negou que Washington tenha exigido o fim do swap existente entre Argentina e China, renovado em 2024 por um ano. "Não acredito que parte do acordo seja afastar a China da Argentina", disse na sexta-feira o chefe de Gabinete, Guillermo Francos. Bessent havia dito que Milei estava comprometido a retirar a participação da China no país, ao que a embaixada chinesa na Argentina respondeu no fim de semana, acusando "atos de hegemonia e bullying" dos Estados Unidos.

*Com RFI