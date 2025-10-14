Topo

Notícias

Embraer esclarece que metas de receita e entregas são aspiracionais, não guidance

São Paulo

14/10/2025 18h02

Em comunicado ao mercado, a Embraer esclarece que as declarações do presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, têm caráter "essencialmente aspiracional" e não configuram projeções financeiras ou guidance.

O posicionamento da Embraer responde a um pedido de esclarecimento em ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sobre informações que circularam no domingo, 12, na grande imprensa.

Na reportagem, o executivo teria afirmado que a Embraer pretende quase dobrar a receita de seus jatos regionais e executivos até o fim da década, com meta de alcançar US$ 10 bilhões, além de projetar 100 entregas anuais de aeronaves comerciais até 2028.

A Embraer, por fim, ressalta que suas projeções oficiais são divulgadas anualmente no Formulário de Referência e permanecem "inalteradas e válidas".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Restos mortais de outros quatro reféns do Hamas chegaram a Israel, diz exército

Antes da COP30, Brasil e outros países concordam em quadruplicar combustíveis sustentáveis

Gonet rejeita pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro feito por Lindbergh

Tremor de terra registrado na Bahia é sentido também por moradores do Tocantins

Escassez de combustíveis afeta distribuição de material para segundo turno na Bolívia

Arábia Saudita empata com Iraque (0-0) e se classifica para Copa de 2026

Manifestação pró-palestina antes de jogo entre Itália e Israel termina com incidentes

Inglaterra goleia Letônia (5-0) e se classifica para Copa de 2026

Trump acusa China de 'hostilidade econômica' ao não comprar soja dos EUA

Gonet diz que não cabe a PT e PSOL pedirem prisão de Eduardo Bolsonaro

Trump diz que Espanha 'deveria ser punida' por gasto baixo com defesa e ameaça com tarifas