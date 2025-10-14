Embraer esclarece que metas de receita e entregas são aspiracionais, não guidance

Em comunicado ao mercado, a Embraer esclarece que as declarações do presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, têm caráter "essencialmente aspiracional" e não configuram projeções financeiras ou guidance.

O posicionamento da Embraer responde a um pedido de esclarecimento em ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sobre informações que circularam no domingo, 12, na grande imprensa.

Na reportagem, o executivo teria afirmado que a Embraer pretende quase dobrar a receita de seus jatos regionais e executivos até o fim da década, com meta de alcançar US$ 10 bilhões, além de projetar 100 entregas anuais de aeronaves comerciais até 2028.

A Embraer, por fim, ressalta que suas projeções oficiais são divulgadas anualmente no Formulário de Referência e permanecem "inalteradas e válidas".