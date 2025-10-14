Topo

Embraer diz que empresa de leasing TrueNoord fez pedido firme para 20 jatos E195-E2

14/10/2025 08h46

(Reuters) - A Embraer comunicou nesta terça-feira que a companhia especializada em leasing de aeronaves regionais TrueNoord fechou um pedido firme para 20 jatos E195-E2, avaliado em US$1,8 bilhão no preço de tabela.

Segundo a fabricante brasileira de aviões, o acordo também inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais, sendo 20 modelos E195-E2 e 10 aeronaves E175-E1.

Com sede em Amsterdã, a TrueNoord também possui escritórios em Dublin, Londres e Cingapura. Atualmente, possui uma frota com mais de 100 aeronaves de última geração — incluindo turboélices, jatos regionais e modelos crossover — em leasing para mais de 30 operadores em 24 países.

"Este é o primeiro pedido direto da TrueNoord a uma fabricante de aeronaves, um marco na jornada da companhia", disse a CEO da TrueNoord, Anne-Bart Tieleman, no comunicado enviado pela Embraer.

"O pedido é um passo importante para o nosso crescimento contínuo como plataforma global de leasing, que reforça o nosso compromisso de investir em jatos regionais de próxima geração e eficientes em termos de combustível", acrescentou.

"Este acordo também sinaliza ao mercado o forte avanço das aeronaves narrowbody de menor porte de nova geração, além da demanda crescente por modelos sustentáveis e de dimensões adequadas", disse o CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)

