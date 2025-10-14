Casado: Eduardo usará decisão da PGR para reforçar discurso de perseguição

A decisão da Procuradoria-Geral da República de rejeitar o pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será usada pelo deputado para fortalecer seu discurso de perseguição política, avaliou a colunista Letícia Casado no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O caso ocorre em meio ao inquérito que investiga a atuação de Eduardo e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos para pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal), e em um contexto de medidas cautelares contra a família Bolsonaro.

Esse não é o primeiro pedido contra Eduardo. No começo do ano, quando ele anunciou que ficaria nos EUA, houve um pedido para que o passaporte dele fosse apreendido. Eduardo usou isso para justificar sua permanência nos EUA e dizer que era um perseguido político.

De fato, não cabe a deputados pedirem prisão porque existe todo um processo jurídico que precisa ser feito. Quem faz isso é quem tem o domínio do processo. É o Ministério Público que tem competência para processar uma pessoa.

De alguma maneira, isso provavelmente será usado pelo Eduardo para dizer 'estão vendo como sou perseguido e como no Brasil a esquerda trabalha junto ao Judiciário?' Gonet já deu o parecer dele e disse que não é por aí o caminho. Letícia Casado, colunista do UOL

Letícia lembra que Eduardo enfrenta ainda investigações sobre sua atuação para promover sanções dos EUA contra o Brasil e usa esses episódios para reforçar a narrativa de perseguição.

Eduardo enfrenta outros problemas. Está respondendo a um inquérito aberto no STF por causa da atuação dele nos EUA ao longo desse ano, principalmente no primeiro semestre, quando ficou trabalhando com o governo americano para impor a sobretaxa e as sanções contra o Brasil.

Ele trabalhou pelas sanções. No dia que saiu o tarifaço, ele falou que colaborou para isso e era uma vitória, porque estava mostrando para os EUA como o Brasil é um país de perseguição política. Letícia Casado, colunista do UOL

'Acórdão do STF oficializa condenação e abre prazo para recursos', diz Letícia Casado

A publicação do acórdão pelo STF do julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais integrantes do "núcleo crucial" da trama golpista é uma etapa essencial para oficializar as condenações e abrir o prazo de recursos, avalia Letícia Casado, que destaca a importância do procedimento burocrático para defesa recorrer e PGR se manifestar, mantendo o processo garantista.

Ainda não tem data, mas a expectativa aqui em Brasília é de que saia talvez até mesmo nessa semana, porque já tem mais de um mês que o julgamento terminou e esse acórdão não foi publicado ainda.

Por que isso é importante? Porque essa é a oficialização do tribuna. Tudo o que aconteceu no julgamento passa a ser oficial. E é a partir do momento da publicação desse documento que começa a correr o prazo para a defesa recorrer. Letícia Casado, colunista do UOL

