'Eduardo deixou função, não apenas faltou', diz autor da Lei da Ficha Limpa

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ultrapassou o limite do descumprimento de obrigações regimentais e se enquadra como alguém que abandonou a função, afirma Marlon Reis, jurista e idealizador da Lei da Ficha Limpa, no UOL News, do Canal UOL.

Para Reis, a conduta de Eduardo Bolsonaro ao não justificar sua ausência e declarar que só volta ao Brasil se houver mudanças políticas e judiciais evidencia abandono de mandato, o que pode motivar perda de benefícios e a convocação de suplente.

Eduardo Bolsonaro não é um deputado faltoso. O que é o deputado faltoso? Aquele leniente, aquele que deixa de cumprir suas obrigações, que não vai ao Congresso Nacional cumprir o seu dever. Eduardo Bolsonaro não é essa pessoa. Há um dispositivo no regimento interno do Congresso Nacional que estabelece que o parlamentar que pretendesse ausentar do país tem que explicar os motivos da saída do país e estabelecer a data do retorno. Ele não pretende voltar. Não há data para isso.

Marlon Reis

Então, ao descumprir uma norma tão básica de justificar a necessidade de saída do país, uma vez que ele está exercendo um mandato público no Brasil, e ele não estipula e não informa a data do retorno, ele deixa de ser um faltoso e passa a ser alguém que abandonou as suas funções, abdicou do seu mandato. Essa fala, inclusive, uma vez ele mesmo utilizou. 'Estou abdicando do meu mandato em favor do meu país'.

Marlon Reis

Marlon Reis também critica o impacto dessa ausência prolongada na representação parlamentar, avaliando que a vaga deveria ser ocupada pelo suplente.

Ele é uma pessoa que está acolhida em situação de abandono de função. E, com isso, ele deveria ser tratado como tal. O que significa? Privá-lo dessas benesses e convocar o suplente para exercer o mandato, até porque esse é outro prejuízo que ele causa. São muitos os argumentos que eu vejo para que a mesa do Congresso o trate não como faltoso, mas como alguém que abandonou a função e que as consequências legais disso sobrevenham com mais presteza e veemência.

Marlon Reis

Há muitos subsídios, há muitos elementos para condená-los, até porque uma das bases de todo o processo golpista levado a cabo por Jair Bolsonaro, os generais e tudo isso mais, foi exatamente a disseminação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, sobre a totalização de votos no TSE.

Leonardo Sakamoto

O grande valor agregado do plano do presidente americano foi paralisar o conflito e impor um cessar-fogo a Israel. Isso levou à libertação dos reféns e paralisou o genocídio contra a população palestina de Gaza. Mas não é um acordo de paz definitivo. São os dois lados que saem ganhando nessa equação. Trata-se de um cessar-fogo. Não é um acordo de paz e é importante que isso fique muito claro.

Hussein Kalout

