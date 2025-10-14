Topo

EDP São Paulo terá alta tarifária média de 16,78% a partir de 23/10, aprova Aneel

14/10/2025 17h43

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 14, o reajuste tarifário anual de 2025 da EDP São Paulo, com alta média de 16,78% a partir de 23 de outubro. A distribuidora atende aproximadamente 2,2 milhões de unidades consumidoras.

Na classificação por grupo, haverá elevação média de 19,80% para os consumidores conectados em alta tensão (AT), como indústrias e grandes comércios. Já os consumidores na baixa tensão (BT), incluindo residenciais, terão reajuste de 15,44% no valor da tarifa de energia.

O total dos encargos setoriais apresentou variação de 28,7% e impactou o efeito médio em 6,69%. Já os custos de transmissão subiram 7% e impactaram o efeito médio em 0,83%. Outro fator que também pesou no balanço foram os custos com os chamados componentes financeiros, que contribuíram com o efeito de 4,74% no atual reajuste tarifário.

Esse último agrega diferentes efeitos que afetam o cálculo, incluindo créditos tributários e empréstimos. A EDP em São Paulo atua em 28 municípios do estado de São Paulo nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 6,55 bilhões.

