É urgente liberar a entrada de ajuda humanitária em Gaza, diz embaixador

A entrada imediata de ajuda humanitária é indispensável para salvar vidas em Gaza, afirmou Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil, em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O diplomata relata cenário de calamidade após o cessar-fogo entre Israel e Hamas: restrições à entrada de caminhões, fome e destruição generalizada dificultam a sobrevivência de 2,2 milhões de pessoas.

Nós saudamos este cessar-fogo, porque finalmente já estamos conseguindo respirar e ter uma nova oportunidade para a paz. Esperamos que não seja a última, porque houve várias ocasiões anteriores e todas têm fracassado por causa da posição intransigente e agressiva do governo de Netanyahu e de Israel.

Apesar da profunda dor e do sofrimento, o povo tem uma alegria cheia de tristeza ao mesmo tempo. Não se pode estar muito alegre vendo a faixa de Gaza totalmente destruída e com gente soterrada há mais de dois anos soterrada devido à destruição e ao bombardeio.

A situação é de calamidade. A ajuda humanitária não entra como deve. Israel está ameaçando que não vai deixar entrar a ajuda humanitária até que se entreguem os corpos dos israelenses, que seguramente estão soterrados, de difícil acesso. Realmente a situação é muito difícil, lamentavelmente. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Alzeben detalha o impacto do bloqueio israelense e das restrições à circulação de caminhões, o que impede o atendimento das necessidades básicas da população.

Entraram 163 caminhões com a ajuda humanitária. Em épocas normais, entravam 600. A Faixa de Gaza é totalmente cercada por terra, por mar e por ar. Não temos porto e nem aeroporto. O único meio é a entrada de caminhões para a nossa vida, para vender produtos e para receber mercadorias.

Nesses três dias, entraram somente 163 caminhões com pouca ajuda humanitária. Na fronteira com o Egito, há centenas e centenas de caminhões que estão aguardando a autorização para entrar em Gaza. E agora, com esta ameaça, coloca-se mais em risco a gente que está faminta e com dor. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

O embaixador ressalta que a retomada do acesso humanitário deve ser acompanhada de esforços para reconstrução e estabilidade política na região.

Deve-se sustentar o cessar-fogo, em primeiro lugar, para que não siga que esta sombra da guerra e o ataque de genocídio pare, para que realmente possa entrar a ajuda humanitária imediata, especialmente alimentos, medicamentos e água. É muito urgente recuperar aquela infraestrutura de eletricidade, de água e de esgoto.

Agora estamos entrando na época de inverno. Tudo é necessário para poder iniciar este processo de reconstrução. Não é o que está acontecendo agora. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Para Alzeben, a crise humanitária está ligada a um impasse político antigo, que só será superado com o controle do território e informação transparente.

O que podemos fazer depende de quando poderemos controlar o território. Isso agora depende absolutamente de Israel. A tragédia palestina atual, que tem mais de dois anos, não é a primeira. Esperamos que seja a última. Isto começou já faz muito tempo, há 77 anos. Simplesmente naquela época não havia internet, televisão e gente interessada. Era encobrir todas aquelas tragédias. Temos 57 genocídios, 57 matanças.

O mundo inteiro está comprometido com isto que aconteceu na faixa de Gaza, porque não é um processo de levar ajuda humanitária, mas é político. O mundo está consciente de que existe a questão política postergada desde 1947 até o dia de hoje. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil

Veja a íntegra do programa: