Dow e S&P 500 passam a subir após Powell dizer que o fim da redução do balanço patrimonial está próximo

(Reuters) - O Dow Jones e o S&P 500 passaram a subir nesta terça-feira depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central dos Estados Unidos pode encerrar em breve a redução de seu balanço patrimonial, aliviando as preocupações dos investidores com o aperto das condições financeiras.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,47%, para 46.284,03 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,05%, a 6.657,80 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,34%, para 22.617,72 pontos.

(Reportagem de Medha Singh em Bengaluru)