Topo

Notícias

Dow e S&P 500 passam a subir após Powell dizer que o fim da redução do balanço patrimonial está próximo

14/10/2025 13h41

(Reuters) - O Dow Jones e o S&P 500 passaram a subir nesta terça-feira depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central dos Estados Unidos pode encerrar em breve a redução de seu balanço patrimonial, aliviando as preocupações dos investidores com o aperto das condições financeiras.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,47%, para 46.284,03 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,05%, a 6.657,80 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,34%, para 22.617,72 pontos.

(Reportagem de Medha Singh em Bengaluru)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Quem era a modelo de SC encontrada morta com a filha em apartamento no RJ

Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

Ataque dos EUA a barco na Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump

Netanyahu diz que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza dentro de 'horas'

África do Sul se classifica para Copa do Mundo de 2026

Brasil tem falhas no segundo tempo, perde de virada para o Japão e deixa dúvidas

Trump anuncia seis mortos em novo ataque contra suposta lancha de narcotraficantes em frente à Venezuela

Suécia cria estoques de cereais no norte do país para garantir abastecimento em caso de guerra ou crise

Agricultores protestam em Paris contra acordo UE-Mercosul

Congo e M23 assinam acordo em Doha sobre monitoramento do cessar-fogo, dizem fontes

Trump recebe Milei na Casa Branca para negociar socorro financeiro