Dólar volta a superar R$5,50 em meio a receios com disputa comercial entre EUA e China

14/10/2025 09h19

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a terça-feira com ganhos firmes ante o real, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante as demais divisas no exterior, em um dia até o momento de apreensão dos investidores diante das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9h08, o dólar à vista subia 0,77%, aos R$5,5022 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento avançava 0,75%, a R$5,5226.

(Por Fabrício de Castro)

