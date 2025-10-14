Dólar perde força após fala de Powell, mas ainda fecha em alta ante o real

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após avançar para acima dos R$5,50 pela manhã, o dólar perdeu força ante o real e encerrou a terça-feira em leve alta, acompanhando a perda de força da moeda norte-americana no exterior após comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em evento nos Estados Unidos.

O dólar à vista fechou com leve alta de 0,19%, aos R$5,4709. No ano, a divisa acumula queda de 11,46%.

Às 17h17, na B3 o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,26%, aos R$5,4995.

Pela manhã o dólar sustentou ganhos firmes ante o real, puxado pelo avanço das cotações também no exterior. Naquele momento, investidores buscavam por ativos de menor risco, como Treasuries, dólar e ouro, em detrimento de opções mais arriscadas, como ações, moedas e títulos de países emergentes.

Por trás do movimento estavam novamente os receios de um acirramento do embate comercial entre Estados Unidos e China, ainda que o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha baixado o tom contra os chineses no fim de semana.

Às 10h51 o dólar à vista marcou a cotação máxima de R$5,5202 (+1,10%).

Com o dólar oscilando acima dos R$5,50, exportadores aproveitaram para vender moeda, o que reduziu um pouco as cotações, afirmou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. Mas foram os comentários de Powell, segundo ele, que pesaram de forma decisiva sobre a divisa norte-americana.

Entre outros pontos abordados, Powell indicou que o fim do processo de redução do balanço patrimonial do Fed -- ou seja, o aperto quantitativo (QT) -- pode estar próximo.

O QT vem sendo executado pelo Fed desde 2022 e, na prática, remove as quantidades excessivas de liquidez no mercado financeiro injetadas durante a pandemia de Covid-19. Ao sinalizar o fim do processo, o Fed indica que pretende parar de drenar a liquidez disponível, estabilizando o sistema -- o que foi bem recebido pelos mercados globais.

Em reação, os índices de ações em Nova York ganharam força e o dólar virou para o negativo ante várias divisas, incluindo o real. Às 15h13 -- já após os comentários de Powell -- o dólar à vista atingiu menor cotação do pregão, de R$5,4556 (-0,09%).

No restante da sessão, o dólar ainda voltou a subir, mas com menor intensidade, mantendo-se distante dos R$5,50.

No exterior, às 17h12 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,24%, a 99,067.

Pela manhã o Banco Central vendeu 40.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 3 de novembro.

Em Brasília, com efeitos reduzidos sobre as cotações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante audiência no Senado que a partir de quarta-feira o governo começará a trabalhar em alternativas para compensar o impacto orçamentário do arquivamento da medida provisória 1303 pela Câmara.