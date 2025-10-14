Topo

Notícias

Dois homens são executados com injeção letal nos EUA

14/10/2025 12h05

Um homem da Flórida condenado por assassinar duas mulheres que ele havia contratado para manter relações sexuais foi executado com injeção letal, uma das duas penas capitais realizadas com este método nesta terça-feira (14) nos Estados Unidos.

Samuel Smithers, de 72 anos, foi condenado à morte em 1999 pelos assassinatos de Christy Cowan e Denise Roach ocorridos em 1996 na cidade de Tampa. Ambas foram espancadas e estranguladas, e seus corpos foram encontrados em um pequeno lago.

Smithers foi pronunciado morto em uma prisão estadual da Flórida às 18h15 locais (19h15 em Brasília).

Outro condenado também foi executado nesta terça com injeção letal no estado de Missouri.

A execução de Lance Shockley, de 48 anos, foi realizada às 18h13 locais (20h13 em Brasília) pelo assassinato do sargento de polícia Carl Graham em 2005.

Graham foi morto a tiros em uma emboscada em sua casa. O oficial investigava à época um acidente de automóvel que envolvia Shockley.

O réu alegou inocência, mas suas apelações foram rejeitadas por diversos tribunais, incluindo a Suprema Corte. O governador do Missouri, Mike Kehoe, recusou seu pedido de clemência na segunda-feira.

Outras duas execuções estão programadas para esta semana nos Estados Unidos.

Charles Crawford, de 59 anos, será executado com injeção letal no Mississippi na quarta-feira pelo estupro e assassinato, em 1994, de Kristy Ray, uma estudante universitária de 20 anos.

E Richard Djerf, de 55 anos, também será executado mediante injeção letal no Arizona na sexta-feira pelos assassinatos brutais de quatro membros de uma família de Phoenix em 1993.

Até agora neste ano, 37 execuções foram realizadas nos Estados Unidos, o número mais alto desde 2013, quando 39 reclusos foram executados.

A Flórida realizou a maior quantidade de penas capitais este ano, com 14. Em seguida estão os estados de Texas (5), Carolina do Sul (4) e Alabama (4).

Trinta e uma delas foram realizadas com o uso de injeção letal, duas por fuzilamento e quatro por hipoxia de nitrogênio.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, enquanto outros três ? Califórnia, Oregon e Pensilvânia ? têm moratórias em vigor.

cl/jgc/bjt/cr/atm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Bombas não detonadas representam grande risco em Gaza, alerta ONG

Mulher tenta abrir porta de emergência após ouvir 'latido' em avião nos EUA

Quatro suspeitos morrem e três são presos em ação da Rota em SP

Janja representará o Brasil em seminário internacional sobre meio ambiente em Paris

STF cancela sessão extra e espera acabar julgamento do núcleo 4 na próxima terça, 21

Stellantis planeja investir US$ 13 bilhões nos EUA até 2029

Nova temporada do NBB é lançada oficialmente em São Paulo

Senado aprova penas mais duras para crimes violentos e texto segue para a Câmara

Presidente de Peru nomeia general linha-dura para liderar combate ao crime

Mendonça bloqueia R$ 389 milhões de sindicato ligado a irmão de Lula

Conseguimos pré-consensos para negociações, diz presidente da COP30