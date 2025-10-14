Topo

Notícias

Deral: plantio de milho verão 2025/26 atinge 90% da área no PR

14/10/2025 12h13

São Paulo, 14 - O plantio da safra de verão de milho 2025/26 avança em praticamente todas as regiões produtoras do Paraná, com 90% da área prevista semeada até ontem (13), segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. O boletim aponta que 22% das lavouras estão em fase de germinação e 78% em desenvolvimento vegetativo. Em sua maioria, as condições são boas (99%), com apenas 1% em condição média.Segundo Deral, as lavouras emergidas apresentam bom desenvolvimento inicial. No entanto, "há relatos de infestações pontuais de pragas, como cigarrinha e tripes, que exigem atenção", disse o órgão, em relatório. Além disso, em áreas recém-plantadas, a adubação nitrogenada está sendo postergada em virtude do excesso de chuvas. Sobre a colheita da safra de trigo 2025, o Deral mostra que o cereal foi retirado de 64% da área semeada e que 85% das lavouras têm condição boa, 14% média e 1% ruim. "A colheita está em fase final ou em andamento na maior parte das regiões", relatou o Deral. O órgão aponta que 66% das lavouras estão em fase de maturação, 31% em frutificação e 3% em floração. No entanto, o Deral destaca que as chuvas recorrentes na última semana têm atrasado as operações e comprometido a qualidade dos grãos. Segundo a entidade, em parte das áreas ainda em campo, há risco de perdas adicionais se as condições climáticas adversas persistirem.

