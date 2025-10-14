Topo

De olho em 2026, PT repete PL e faz seminário com big techs

PT faz seminário sobre redes sociais nesta semana - Sergio Lima/Folhapress
PT faz seminário sobre redes sociais nesta semana Imagem: Sergio Lima/Folhapress
Bruno Luiz e Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

O PT realiza nesta semana um seminário com representantes da Meta, TikTok, Google, YouTube e Kwai para tentar fortalecer a presença do partido nas redes sociais para as eleições de 2026. O PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), promoveu um evento similar duas vezes neste ano.

O que aconteceu

O evento terá quatro dias de oficinas presenciais no auditório do PT, em Brasília. O "Seminário PTech: Oficinas Estratégicas com as Redes Sociais" começa hoje e vai até sexta-feira, voltado para dirigentes nacionais do partido, secretários estaduais de comunicação, governadores, deputados federais e senadores.

Também haverá transmissão virtual para a militância. Segundo o PT, os diretórios devem mobilizar sua base de filiados e simpatizantes, especialmente dirigentes, coordenadores e equipes de comunicação de mandatos parlamentares estaduais e municipais.

"Eu diria que nosso desafio é levar a força da militância petista das ruas para as redes", diz o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares. Ao UOL, ele explicou que as oficinas serão focadas em propostas, métodos de trabalho e políticas de gerenciamento de cada uma das plataformas convidadas, além de "conhecimentos básicos para a militância atuar e influenciar" nas redes.

O PL realizou seminários com big techs em fevereiro e maio. A primeira edição foi anunciada como o "maior evento de comunicação partidária do Brasil" e contou com um discurso de 30 minutos de Bolsonaro, em que ele atacou a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre a trama golpista, se comparou a Donald Trump e disse "caguei para a prisão".

O evento teve clima de campanha. Jingles de Bolsonaro foram tocados nos intervalos dos discursos, o túnel de entrada mostrava imagens e frases marcantes do ex-presidente e a plateia entoou gritos de "mito" e "volta, Bolsonaro".

O PT agora tenta recuperar o terreno ocupado pelo bolsonarismo nas redes sociais nos últimos anos. Em julho, o partido iniciou uma ofensiva nas redes sociais com uso de vídeos produzidos por inteligência artificial, usando o mote de "ricos contra pobres" e em defesa da taxação de bilionários, bancos e bets, chamada de "taxação BBB".

A estratégia ganhou tração após o Congresso derrubar o decreto do governo que elevou o IOF. O Congresso e presidente da Câmara, Hugo Motta, foram mencionados pela esquerda como "inimigos do povo". A campanha alcançou bons números, mas os resultados ficaram abaixo dos obtidos pela direita, segundo pesquisas realizadas na época pela Quaest e a Nexus.

A comunicação do governo Lula também tem focado nas redes sociais, principalmente após a chegada de Sidônio Palmeira à Secom, em janeiro. Os perfis do governo ganharam um ar mais descontraído, com "trends" no TikTok, vídeos bem-humorados e a presença de influenciadores digitais.

As armas usadas pela direita e pela extrema direita, como a disseminação de fake news, pode ter lhes dado essa vantagem nas redes. O expediente do uso do ódio, do preconceito, da manipulação de sentimentos com a raiva e a frustração, também podem ter lhes dado vantagem. Mas esses são instrumentos que não queremos e vamos utilizar.

Toda vez que buscamos treinar, qualificar, dar mais conhecimento e habilidades para ação política da nossa militância é de se esperar que tenhamos ganhos também eleitorais, mas esse não é o nosso foco. O PTech é um compromisso de gestão do presidente Edinho Silva e será uma ação continuada de construção partidária no ambiente digital. Éden Valadares, secretário de Comunicação do PT

Embate com big techs

O seminário do PT ocorre em meio ao embate do governo com as big techs. Lula costuma defender a regulação das redes sociais em seus discursos e entrevistas e voltou a falar do tema com mais frequência após o tarifaço dos EUA contra o Brasil. Isso porque Donald Trump mencionou as big techs na carta enviada sobre a sobretaxa, e isso motivou a abertura de uma investigação comercial.

Governo ia enviar projeto ao Congresso em agosto, mas recuou. O debate sobre a regulação das redes ganhou força após o vídeo viral do youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, que denunciou a exploração de menores de idade na internet.

"Não vejo contradição, mas um legítimo movimento de aproximação e diálogo institucional", disse Valadares. "As redes sociais são uma realidade inexorável. Capacitar nossa militância para melhorar a disputa política nestas novas arenas é dever do partido, é papel da direção e da secretaria de Comunicação. Isso em nada se contrapõe à necessidade de regulamentação da internet e das redes sociais no Brasil", acrescenta.

