Daniela Lima: Crise nos Correios abre flanco contra gestão pública do PT

A crise financeira dos Correios expõe fragilidade na condução da estatal e alimenta críticas à gestão do PT, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O déficit bilionário, a pressão política e a saída de Fabiano Silva da presidência reacenderam debates sobre privatização e intervenção estatal, colocando o governo Lula diante de um teste de gestão.

O ex-presidente dos Correios, Fabiano Silva, foi obrigado a pedir para sair, dado o resultado financeiro pavoroso que impôs durante sua passagem pela estatal. Ele foi profundamente pressionado e cobrado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, a conter gastos, fechar agências e dar resultados financeiros minimamente condizentes com o que havia prometido e sinalizado quando assumiu a estatal e não conseguiu.

Ele de fato foi forçado a pedir para sair porque a situação é de penúria. O que ele conseguiu entregar nesses três anos foi um resultado negativo bilionário. Agora, o governo está tendo que se virar para tentar passar algum tipo de pano.

Falar em Correios e PT traz uma memória bastante clara de um dos primeiros escândalos de corrupção, que depois levou até o mensalão. É uma notícia péssima para o governo em todos os sentidos. Mostra debilidade de trabalho e abre um flanco para dizer que a gestão pública do PT é ruim.

O governo terá que responder em todas essas frentes, começando pela emergencial, que é fazer um PDV [plano de demissão voluntária] e tentar tapar um pouco o buraco deixado pelo Fabiano Silva. Isso dará trabalho para a administração de Lula. Daniela Lima, colunista do UOL

