Crescimento da zona do euro deve se manter, mas com custo fiscal crescente, diz FMI

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento econômico da zona do euro vai se sustentar apesar da pressão das tarifas dos Estados Unidos, mas isso acontecerá ao custo de gastos maiores do governo e aumento da dívida, disse o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira em uma atualização de seu relatório Perspectiva Econômica Global.

O bloco monetário de 20 países tem sido surpreendentemente resiliente às tensões comerciais neste ano e as autoridades estão debatendo se isso é sustentável ou se o impacto ainda está por vir, já que os EUA são de longe seu maior mercado de exportação e a taxa tarifária efetiva aumentou de 2,3% para 13%.

O crescimento econômico na zona do euro agora é projetado em 1,2% este ano, acima da previsão de 1% em julho, com a taxa para 2026 calculada em 1,1%, de 1,2% antes, disse o FMI.

Os números representam um rebaixamento cumulativo em comparação às projeções feitas há um ano, à medida que a incerteza cobra seu preço e mesmo esse desempenho relativamente bom tem um alto custo fiscal.

"A elevada incerteza em múltiplas frentes e o aumento das tarifas são os principais direcionadores", afirmou o FMI. "A recuperação do consumo privado com salários reais mais altos e o afrouxamento fiscal na Alemanha em 2026 representam apenas uma compensação parcial."

O equilíbrio fiscal piorará principalmente devido ao grande esforço da Alemanha para gastar em defesa e infraestrutura, elevando a relação dívida/PIB da zona do euro de 87% em 2024 para 92% até 2030, disse o FMI.

Com o crescimento relativamente estável no potencial e a dívida aumentando, a inflação também deve permanecer perto da meta de 2% do Banco Central Europeu, e é por isso que o FMI prevê a taxa de depósito estável em 2% até 2029.

O FMI também observou que os exportadores, em geral, não absorveram tarifas dos EUA e que o preço de exportação de carros alemães vendidos para países fora da UE permaneceu relativamente estável até agora, um sinal promissor para o grande setor industrial da Europa.

No entanto, o impacto das medidas protecionistas na economia global provavelmente se intensificará, pois uma série de fatores que proporcionaram alívio temporário provavelmente diminuirão.

"Há sinais crescentes de que os efeitos adversos das medidas protecionistas estão começando a aparecer", afirmou o FMI. "À medida que a economia global entra em um cenário mais fragmentado, os riscos para as perspectivas aumentam."

O Fundo argumentou que estratégias que mantêm a atividade aparentemente resiliente, como redirecionamento do comércio, são custosas e o impacto das mudanças está se tornando visível em dados mais recentes.

(Reportagem de Balazs Koranyi)