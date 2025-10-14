Topo

Corpos de reféns sequestrados: quantos faltam e quando Hamas deve entregar

Palestinos se reúnem em torno de caminhões de ajuda humanitária que entraram pela passagem de Karem Abu Salem, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza - Omar AL-QATTAA / AFP
Palestinos se reúnem em torno de caminhões de ajuda humanitária que entraram pela passagem de Karem Abu Salem, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza Imagem: Omar AL-QATTAA / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

O Hamas libertou ontem 20 reféns vivos e quatro corpos após o acordo com Israel, mediado pelos EUA. Faltam, ainda, corpos de outros 24 mortos a serem entregues pelo grupo extremista.

O que aconteceu

Não há data para libertação dos corpos. Apesar do presidente Donald Trump citar a soltura dos reféns vivos e dos mortos, os detalhes do que foi acordado não foram divulgados.

Mãe critica governo israelense. "Me disseram que um refém vivo vale mais que 100 prisioneiros palestinos, incluindo condenados à prisão perpétua", disse Yael Adar, mãe de um dos mortos, segundo o jornal Times of Israel. "Mas um refém morto vale mais que 15 corpos palestinos. Por que não 100 palestinos mortos?", acrescentou, criticando o governo israelense.

Há dúvida sobre o número exato de corpos. A morte de Tamir Nimrodi nunca foi confirmada por Israel, porém, ele não foi citado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante o discurso na ONU, entre os reféns vivos que seriam soltos.

Mortos, incluindo Tamir, têm entre 18 e 85 anos. São 23 homens e apenas uma mulher, identificada como Inbar Hayman, de 27 anos.

Inbar foi uma das sequestradas durante o festival de música Nova. O Bring Them Home Now, fórum que reúne as famílias dos reféns, anunciou a morte dela em 16 de dezembro de 2023.

Trump reúne autoridades em cúpula

13.out.2025 - Donald Trump segura o acordo de cessar-fogo em Gaza após assinatura - SAUL LOEB/AFP - SAUL LOEB/AFP
13.out.2025 - Donald Trump segura o acordo de cessar-fogo em Gaza após assinatura
Imagem: SAUL LOEB/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ontem no Egito o acordo de cessar-fogo em Gaza durante a cúpula que discute os próximos passos do acordo de paz. Sobre um forte esquema de segurança, ele e dezenas de outros líderes mundiais foram à cidade de Sharm el-Sheikh, no litoral egípcio. O conteúdo do documento não foi divulgado.

Cúpula discutiu como será a fase dois do acordo, que, segundo Trump, já começou. Hoje, a primeira fase foi cumprida com a troca de reféns.

Benjamin Netanyahu não foi ao evento. O primeiro-ministro israelense alegou que a reunião ocorreu em um feriado judaico.

Após a cúpula, Trump confirmou o fim da guerra. "Após anos de banho de sangue e sofrimento, a guerra em Gaza chegou ao fim. A ajuda humanitária e centenas de caminhões com alimentos, equipamentos médicos e recursos pagos pelas pessoas nessa sala estão sendo enviados. Os civis estão voltando para casa, os reféns voltando para casa".

