Corpos de reféns sequestrados: quantos faltam e quando Hamas deve entregar

O Hamas libertou ontem 20 reféns vivos e quatro corpos após o acordo com Israel, mediado pelos EUA. Faltam, ainda, corpos de outros 24 mortos a serem entregues pelo grupo extremista.

O que aconteceu

Não há data para libertação dos corpos. Apesar do presidente Donald Trump citar a soltura dos reféns vivos e dos mortos, os detalhes do que foi acordado não foram divulgados.

Mãe critica governo israelense. "Me disseram que um refém vivo vale mais que 100 prisioneiros palestinos, incluindo condenados à prisão perpétua", disse Yael Adar, mãe de um dos mortos, segundo o jornal Times of Israel. "Mas um refém morto vale mais que 15 corpos palestinos. Por que não 100 palestinos mortos?", acrescentou, criticando o governo israelense.

Há dúvida sobre o número exato de corpos. A morte de Tamir Nimrodi nunca foi confirmada por Israel, porém, ele não foi citado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante o discurso na ONU, entre os reféns vivos que seriam soltos.

Mortos, incluindo Tamir, têm entre 18 e 85 anos. São 23 homens e apenas uma mulher, identificada como Inbar Hayman, de 27 anos.

Inbar foi uma das sequestradas durante o festival de música Nova. O Bring Them Home Now, fórum que reúne as famílias dos reféns, anunciou a morte dela em 16 de dezembro de 2023.

Trump reúne autoridades em cúpula

13.out.2025 - Donald Trump segura o acordo de cessar-fogo em Gaza após assinatura Imagem: SAUL LOEB/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ontem no Egito o acordo de cessar-fogo em Gaza durante a cúpula que discute os próximos passos do acordo de paz. Sobre um forte esquema de segurança, ele e dezenas de outros líderes mundiais foram à cidade de Sharm el-Sheikh, no litoral egípcio. O conteúdo do documento não foi divulgado.

Cúpula discutiu como será a fase dois do acordo, que, segundo Trump, já começou. Hoje, a primeira fase foi cumprida com a troca de reféns.

Benjamin Netanyahu não foi ao evento. O primeiro-ministro israelense alegou que a reunião ocorreu em um feriado judaico.

Após a cúpula, Trump confirmou o fim da guerra. "Após anos de banho de sangue e sofrimento, a guerra em Gaza chegou ao fim. A ajuda humanitária e centenas de caminhões com alimentos, equipamentos médicos e recursos pagos pelas pessoas nessa sala estão sendo enviados. Os civis estão voltando para casa, os reféns voltando para casa".