Corpo que pode ser de menino desaparecido é achado às margens de rio no PR

Uma criança foi encontrada morta hoje às margens do rio Tibagi, na cidade de Tibagi, no interior do Paraná. O corpo pode ser do menino de dois anos que estava desaparecido havia cinco dias após a mãe relatar que ele sumiu de dentro de casa.

O que aconteceu

Corpo que pode ser de Arthur da Rosa Carneiro passará por perícia para a identificação. A área onde o corpo estava foi isolada para os procedimentos técnicos necessários, segundo a SESP (Secretaria da Segurança Pública do Paraná).

A pasta não informou se o corpo tinha sinais de violência, nem como ele foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná, que não divulgou qual a linha de investigação e se manifestou afirmando que as informações sobre o caso seriam divulgadas pela SESP.

Durante as buscas a Arthur, os bombeiros trabalhavam com a hipótese da queda do menino no rio. Isso porque a família dele mora a poucos metros do rio Tibagi. Outra suposição das equipes era que o menino havia se perdido na mata.

Relembre o caso

Mãe de Arthur contou à polícia que deixou o garoto na sala enquanto tomava banho e, ao sair do banheiro, não o encontrou mais. O desaparecimento foi reportado às autoridades na manhã de quinta-feira (9).

Durante as buscas, os bombeiros usaram drones com câmeras térmicas para monitorar a região. Cães farejadores foram usados nas buscas e as imagens de câmeras de segurança são analisadas, informou a Polícia Civil do Paraná.

Testemunhas e familiares do menino também foram ouvidos pela polícia. Tibagi fica a 200 km de Curitiba e tem uma população de 20 mil habitantes.

Alerta sobre sumiço de Arthur chegou a ser emitido para redes sociais de moradores da região.