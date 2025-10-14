Topo

Coreia do Sul vence Paraguai (2-0) em amistoso preparatório para Copa do Mundo

14/10/2025 09h52

A Coreia do Sul venceu o Paraguai por 2 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 disputado nesta terça-feira (14), em Seul.

Os sul-coreanos marcaram um gol em cada tempo, com Ji-sung Eom (15') e Hyun-gyu Oh (74').

O primeiro saiu em erro de passe do zagueiro paraguaio Junior Alonso, do Atlético-MG, que deixou Eom cara a cara com o goleiro Orlando Gill para marcar.

No segundo tempo, a Coreia ampliou em um contra-ataque rápido que Oh concluiu com precisão.

O Paraguai ainda perdeu várias oportunidades para descontar, mas a Coreia do Sul se fechou na defesa para segurar o resultado.

Na última sexta-feira, a seleção sul-coreana foi goleada pelo Brasil por 5 a 0, também em Seul, enquanto os paraguaios empataram com o Japão em 2 a 2 em Osaka.

Escalações:

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu - Han-Beom Lee, Min-jae Kim, Jin-seob Park - Moon-hwan Kim, Jin-kyu Kim, In-Beom Hwang (Du-jae Won 66'), Myeong-jae Lee (Lee Tae-seok 86') - Dong-gyeong Lee (Kang-in Lee 46'), Son Heung-min (cap) (Hyun-gyu Oh 46), Ji-sung Eom (Jae-sung Lee 66'). Técnico: Myung-bo Hong

Paraguai: Orlando Gill - Alan Benítez, Gustavo Gómez (cap), Omar Alderete (Diego León 81'), Junior Alonso - Braian Ojeda, Diego Gómez (Alejandro Romero 53'), Damián Bobadilla (Matías Galarza 46'), Hugo Cuenca (Diego González 62'), Miguel Almirón (Ángel Romero 81') - Ronaldo Martinez (Antonio Sanabria 62'). Técnico: Gustavo Alfaro.

hro/mcd/cb/aa

© Agence France-Presse

