Contigência no sistema elétrico afeta fornecimento de energia em diferentes Estados na madrugada

14/10/2025 07h09

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - Uma contigência no Sistema Interligado Nacional (SIN) durante a madrugada de terça-feira levou à interrupção do fornecimento de energia a consumidores em alguns Estados do país, segundo informações divulgadas por distribuidoras de energia.

A Light relatou que 450 mil clientes chegaram a ficar sem energia em um período da madrugada após a interrupção de energia em onze de suas subestações, afetando parte da Baixada, Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Já a Enel São Paulo, que atende a região metropolitana paulista, disse que 937 mil clientes chegaram a ser afetados.

Toda a carga foi restabelecida às 01h05 para os clientes da Light, enquanto em São Paulo o serviço foi normalizado por volta das 0h40, segundo a Enel.

As concessionárias relataram que por volta das 00h30 houve atuação do chamado Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), um mecanismo de proteção acionado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) de forma automática que implica corte de energia aos consumidores quando há necessidade de se reequilibrar o sistema elétrico por algum distúrbio.

O ONS não respondeu imediatamente a pedido de esclarecimento sobre a contingência relatada.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Letícia Fucuchima)

