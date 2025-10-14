Consequências sérias, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado de réu do golpe

Topo

Um momento de descontração marcou o primeiro dia de julgamento do núcleo 4 da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 14. O ministro Alexandre de Moraes, reconhecido torcedor do Corinthians, respondeu em tom de brincadeira ao ser chamado de palmeirense pelo advogado Melillo Dinis do Nascimento.

Durante sua sustentação oral, Melillo disse: "É um momento histórico onde qualquer desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa. Quer ver?" e usou o próprio ministro como exemplo.

"Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes é torcedor do Palmeiras, isso não só é injusto, como acaba por trazer consequências quando ele for lá no Itaquerão", afirmou o advogado em referência à NeoQuímica Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera.

Moraes reagiu de forma bem-humorada: "E para o senhor também. Consequências sérias". "Claro, seríssimas", respondeu Melillo, que defende o réu Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, ex-presidente do instituto Voto Legal.

O advogado também usou outros ministros da Primeira Turma para mais exemplos de consequências da desinformação. "Se eu disser que o ministro Luiz Fux é lutador de krav maga, e não de jiu-jitsu; que o ministro Flávio Dino foi governador de Carolina do Norte, e não do Maranhão, onde está a querida cidade de Carolina; ou que a ministra Cármen Lúcia não gosta de Minas Gerais, pode dar problema", elencou.

Melillo Dinis do Nascimento destacou o contexto de radicalização que, segundo ele, contribui para a disseminação de desinformação. "Estamos em um ecossistema fundamentalista, polarizado, cristalizado em um mecanismo que não tem controle. E essa falta de controle não depende da produção ou não da informação", disse.

Integram o núcleo 4, o "núcleo da desinformação", os réus Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército; Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha; Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal; e Reginaldo Abreu, coronel do Exército.

Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de todos os sete. O procurador-geral Paulo Gonet argumentou que eles fizeram "manejo estratégico de informações sabidamente falsas como instrumento de desestabilização social".

A Primeira Turma havia marcado sessões nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro, mas cancelou a da quarta-feira, 15, e espera concluir o julgamento ainda na próxima terça-feira, 21, sem a necessidade do dia 22.

