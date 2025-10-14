Topo

Confiança dos investidores da Alemanha aumenta menos do que o esperado em outubro, segundo o ZEW

14/10/2025 07h49

Por Maria Martinez

(Reuters) - A confiança dos investidores da Alemanha aumentou menos do que o esperado em outubro, conforme a esperada recuperação da maior economia da Europa enfrenta atrasos contínuos.

O índice de confiança econômica subiu para 39,3 pontos, de 37,3 pontos em agosto, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira. Analistas consultados pela Reuters apontavam para uma leitura de 41,0.

"Os especialistas ainda esperam uma recuperação no médio prazo", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach, apontando para o aumento apesar das persistentes incertezas globais e da falta de clareza em relação à implementação do programa de investimento estatal.

Em contrapartida, as avaliações da situação econômica atual continuam a seguir uma tendência negativa, caindo de -76,4 pontos no mês anterior para -80,0 pontos em outubro.

A pontuação é baseada em uma pesquisa com 177 analistas financeiros de bancos, seguradoras e empresas industriais entre 6 e 13 de outubro. Dentro de uma faixa de -100 a +100, ela mede as expectativas sobre o desenvolvimento econômico futuro do país.

(Por Friederike Heine)

