Como famosas estátuas da Ilha de Páscoa 'andavam'? Novo estudo descobriu

Antropólogos dos Estados Unidos conseguiram descobrir como as famosas estátuas moai localizadas na Ilha de Páscoa, no Chile, eram movimentadas pelo povo indígena Rapa Nui.

O que aconteceu

Pesquisa indica que as estátuas eram movidas na vertical. Ao contrário da teoria que acreditava que as estátuas eram deitadas de bruços em dispositivos de madeira para que pudessem ser transportadas, o estudo afirma que as estátuas eram deslocadas de suas pedreiras até plataformas cerimoniais a partir de um movimento "vertical e oscilante".

Em zigue-zague e por estradas. Cientistas descobriram que os indígenas provavelmente usavam uma corda e moviam as estátuas gigantes em zigue-zague por estradas cuidadosamente projetadas, com 4,5 metros de largura e com ângulos ideais para estabilizar as estátuas enquanto elas se moviam. O estudo foi publicado semana passada na revista Journal of Archaeological Science.

Como estudo foi feito

Os pesquisadores estudaram 962 estátuas moai. Usando uma combinação de física, modelagem 3D e experimentos em campo, especialistas da Universidade de Binghamton e da Universidade do Arizona, ambas dos EUA, confirmaram que as estátuas realmente "andavam".

Diagrama ilustra técnica de "caminhada" pela qual as estátuas eram movidas ao longo de estradas preparadas. Os responsáveis realizavam puxões de corda laterais alternados, mantendo uma inclinação para a frente de 5 a 15° em relação à vertical Imagem: Divulgação/Carl Lipo/Universidade de Binghamton

Equipe criou modelos 3D de alta resolução e identificou características de design distintas. Segundo os especialistas, as estátuas tinham bases largas em forma de "D" e uma inclinação para a frente, o que facilitaria o deslocamento das estruturas.

Para comprovar estas teorias, os pesquisadores construíram uma réplica de estátua moai de 4,35 toneladas, com um design "inclinado para a frente". Com apenas 18 pessoas, a equipe conseguiu transportar a estátua em uma distância de 100 metros em apenas 40 minutos.

De acordo com os antropólogos, este resultado representa uma "melhoria significativa" em relação às tentativas anteriores de transporte vertical. "A física faz sentido", disse Carl Lipo, professor de antropologia na Universidade de Binghamton, ao portal da instituição. "O que vimos experimentalmente realmente funciona. Todos os atributos que vemos em objetos gigantescos em movimento se tornam cada vez mais consistentes à medida que crescem, porque essa se torna a única maneira de movê-los".

Além de se dedicarem à movimentação das estátuas, os Rapa Nui precisavam também manter as estradas nas condições necessárias. "Toda vez que moviam uma estátua, parece que também construíam uma estrada, o que fazia parte do processo de mover a estátua", explicou Lipo. "O que eles provavelmente faziam era abrir um caminho, mover a estátua, abrir outro e movê-la em certas sequências", disse o especialista.

Segundo a equipe responsável pelo estudo, os resultados representam um passo importante no estudo dos Rapa Nui. "Encontre alguma evidência que mostre que a estátua não poderia estar andando. Porque nada do que vimos em lugar nenhum refuta isso", disse Lipo. "Na verdade, tudo o que vemos e pensamos continua fortalecendo o argumento." Ainda segundo o pesquisador, o material é uma homenagem ao povo indígena, que alcançou um feito "monumental" de engenharia com recursos limitados.