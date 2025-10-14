Topo

Notícias

Comissão Europeia aprova fusão da Spirit AeroSystems e da Boeing, sujeita a algumas condições

São Paulo, 14

14/10/2025 20h28

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), aprovou a fusão da Boeing e da Spirit AeroSystems, embora sujeita ao cumprimento total dos compromissos assumidos pelas empresas americanas, segundo comunicado divulgado na segunda-feira, 13. Os órgãos reguladores europeus supervisionarão a implementação do acordo e dos comprometimentos feitos pela Boeing.

Em nota, a Comissão disse ter preocupações com a provável redução da competitividade nos mercados globais de estruturas aéreas e aeronaves largas comerciais, tendo em vista que a produção de peças da Spirit também atende pedidos da europeia Airbus.

A investigação do órgão regulador encontrou riscos de deterioração nas condições de oferta para fabricantes de aeronaves comerciais e ganho de acesso pela Boeing de informações sensíveis sobre concorrentes, que poderiam ser utilizados em sua vantagem.

Para remediar essas preocupações e riscos, a Boeing ofereceu separar todos os negócios da Spirit que envolvem suprimento para a Airbus, incluindo ativos e funcionários, e deixar a unidade da empresa americana na Malásia para a empresa Composites Technology Research Malaysia (CTRM).

Segundo a comissão, este comprometimento endereça os problemas encontrados por autoridades europeias e permite que a Airbus integre parte dos negócios da Spirit às suas próprias operações, além de permitir que a CTRM entre no mercado como uma "nova força competitiva" em estruturas aéreas e de evitar salto nos preços relacionados ao setor aéreo.

