Comissão da UE propõe expandir plano de "muro contra drones" para proteger mais áreas, dizem fontes

14/10/2025 10h30

Por Andrew Gray e Lili Bayer

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia propôs a expansão de uma iniciativa para um "muro contra drones" no flanco oriental da Europa para proteger todo o continente, depois que algumas regiões disseram que se sentiram excluídas, afirmaram duas autoridades e um diplomata da UE à Reuters na terça-feira.

A proposta de uma "Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones" mais ampla será incluída em um "roteiro de prontidão de defesa" a ser apresentado na quinta-feira pela Comissão, o órgão executivo da União Europeia, disseram as fontes sob condição de anonimato.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs o "muro contra drones" depois que cerca de 20 drones russos entraram no espaço aéreo da Polônia, membro da UE e da Otan, no mês passado.

Autoridades da Comissão disseram que a ideia é combater futuras incursões por meio da construção de uma rede de sensores, sistemas de interferência eletrônica e armas, desde os Estados Bálticos até o Mar Negro.

Os países do leste europeu saudaram a proposta, mas os países do sul e do oeste da Europa disseram que ela negligenciava as ameaças de drones em sua parte do continente.

O Comissário Europeu de Defesa, Andrius Kubilius, deu a entender que uma mudança estava em andamento na terça-feira, usando tanto o nome antigo quanto o novo para o projeto em um discurso em uma conferência de defesa em Bruxelas.

"Propomos o muro europeu de drones... Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, uma rede antidrone para proteger toda a Europa e outros projetos emblemáticos de defesa", disse ele.

(Reportagem de Andrew Gray e Lili Bayer)

