Topo

Notícias

Combustíveis fósseis: Marina diz que ações devem superar negociações

14/10/2025 13h19

As chamadas adicionalidades, que são decisões sobre temas que não estão na pauta de negociação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ganharam destaque nos debates da Pré-COP, em Brasília, nesta terça-feira (14). A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que a ferramenta é decisória para encaminhar ações globais acerca do abandono do uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás.

De acordo com a ministra é preciso agregar ambição e inovação para chegar a decisões como a que houve na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando foi integrado o artigo 28 do Balanço Global (GST, na sigla em inglês), que define o afastamento dos combustíveis fósseis.

Notícias relacionadas:

"O mundo adotou, pela primeira vez, uma decisão que trata explicitamente da transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de forma justa, ordenada e equitativa, com o objetivo de acelerar ações até 2050", reforçou Marina ao abrir a sessão sobre Balanço Global: Transição Energética e Fórum de Combustíveis Sustentáveis.

Na época, o tema não integrava a pauta oficial de negociação prevista para a conferência global, da mesma forma que também não está entre os 140 itens a serem negociados em novembro, na cidade de Belém, onde ocorrerá a COP30.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa da Pré-COP30 em Brasília - Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Até a COP28, decisões anteriores evitavam mencionar direta e claramente essa necessidade", disse a ministra.

Para ela, a saída para não deixar o tema estagnado está nas adicionalidades que gerarão novas ações globais pela necessidade de urgência.

"Precisamos de esforços que considerem capacidades distintas, tempos de transição diferentes e as diversas realidades de pessoas e países", afirmou.

O ponto de partida apontado pela ministra é a transferência dos subsídios dados ao setor dos fósseis às iniciativas de geração de energia limpa.

"Hoje, esses subsídios variam de US$ 1,5 trilhão a US$ 7 trilhões, a depender da metodologia. Em contraste, os subsídios e investimentos em energias renováveis são muito menores: cerca de US$ 170 bilhões nos países do G20, ou US$ 500 bilhões se incluirmos o investimento privado", afirma.

O exemplo do Brasil sobre a decisão de zerar o desmatamento ilegal até 2030 e o caminho que tem trilhado para alcançar essa meta foram usados como exemplos pela ministra, a ser adotado pelos países em relação ao desafio dos fósseis.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30 - Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Não seria essa uma experiência a ser considerada com vistas à implementação do GST? Onde cada país, orientado por critérios globalmente consensuados, a exemplo das NDC, e de acordo com suas particularidades, circunstâncias e capacidades nacionais, planejariam seus mapas do caminho para longe dos combustíveis fósseis e do desmatamento?", sugere Marina.

De acordo com a ministra, esse é um dos desafios que o regime climático espera superar em Belém dentro de pouco menos de um mês.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Netanyahu diz que espera notícias em algumas horas sobre reféns mortos que permanecem em Gaza

Quem era a modelo de SC encontrada morta com a filha em apartamento no RJ

Trump diz que ajuda à Argentina está vinculada a quem vencer as eleições

Jornalista peruano sobrevive a terceiro atentado em um ano

Ataque dos EUA a barco na Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump

Netanyahu diz que espera notícias sobre os reféns mortos que permanecem em Gaza dentro de 'horas'

África do Sul se classifica para Copa do Mundo de 2026

Brasil tem falhas no segundo tempo, perde de virada para o Japão e deixa dúvidas

Trump anuncia seis mortos em novo ataque contra suposta lancha de narcotraficantes em frente à Venezuela

Suécia cria estoques de cereais no norte do país para garantir abastecimento em caso de guerra ou crise

Agricultores protestam em Paris contra acordo UE-Mercosul