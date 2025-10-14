Combatentes do Hamas reforçam controle em Gaza, turvando futuro de cessar-fogo

Por Nidal al-Mughrabi e Maayan Lubell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - Combatentes do Hamas reforçaram seu controle em Gaza na terça-feira após realizarem execuções públicas, desafiando a afirmação de Israel de que a guerra não pode terminar sob o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, até que os militantes sejam desarmados.

Em uma afirmação clara do retorno do grupo, os combatentes executaram homens a quem acusaram de colaborar com as forças israelenses. Em um vídeo que circulou no final da segunda-feira, os combatentes do Hamas arrastaram sete homens para um círculo de pessoas na Cidade de Gaza, forçaram-nos a se ajoelhar e atiraram neles por trás. Uma fonte do Hamas confirmou a autenticidade do vídeo.

Moradores de Gaza disseram que os combatentes estavam cada vez mais visíveis na terça-feira, posicionando-se ao longo das rotas necessárias para a entrega de ajuda. Fontes de segurança palestinas afirmam que dezenas de pessoas foram mortas em confrontos entre combatentes do Hamas e rivais nos últimos dias.

Embora as tropas israelenses tenham se retirado das áreas urbanas de Gaza sob o cessar-fogo que começou na semana passada, disparos de drones mataram cinco pessoas quando elas foram verificar as casas em um subúrbio a leste da Cidade de Gaza e um ataque aéreo matou uma pessoa e feriu outra perto de Khan Younis, disseram autoridades de saúde de Gaza.

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo. Os militares israelenses disseram que dispararam contra pessoas que cruzaram as linhas de trégua e se aproximaram de suas forças depois de ignorar os apelos para que voltassem.

TRUMP PROCLAMA "AMANHECER HISTÓRICO", MAS HÁ OBSTÁCULOS

A retomada do poder pelo Hamas em Gaza e os contínuos surtos de violência ressaltam os obstáculos assustadores enfrentados pelos esforços para levar o plano de cessar-fogo de Trump a uma solução de longo prazo para o conflito.

Embora Trump tenha proclamado o "amanhecer histórico de um novo Oriente Médio" ao Parlamento de Israel na segunda-feira, alguns dos elementos mais difíceis de seu plano ainda precisam ser negociados para resolver questões que arruinaram os esforços anteriores para acabar com a guerra.

As forças israelenses permanecem entrincheiradas em grande parte da Faixa de Gaza, depois de sua retirada parcial dentro do minúsculo e lotado território. Os aumentos prometidos nas entregas de ajuda ainda não se concretizaram para uma população de 2,2 milhões de pessoas, muitas delas enfrentando a fome.

Uma cúpula co-organizada por Trump no Egito na segunda-feira terminou sem nenhum anúncio público de grandes progressos no sentido de estabelecer uma força militar internacional para Gaza ou um novo órgão de governo. Os restos mortais de pelo menos 23 reféns mortos permanecem em Gaza.

HAMAS AFIRMA CONTROLE

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem afirmado constantemente que a guerra não pode terminar até que o Hamas entregue suas armas e deixe de controlar Gaza, uma exigência que os combatentes têm rejeitado, torpedeando todos os esforços de paz anteriores.

Quando os combatentes do Hamas apareceram nas ruas durante o último cessar-fogo em janeiro-março, Israel abandonou a trégua e cancelou as negociações para o fim da guerra. Mas Trump, depois de anunciar que a guerra já havia terminado, disse na segunda-feira que o Hamas ainda tinha um sinal verde temporário para manter a ordem.

"Eles querem de facto acabar com os problemas, e têm sido abertos quanto a isso, e nós lhes demos aprovação por um período de tempo", afirmou ele.

Fontes do Hamas disseram à Reuters na terça-feira que o grupo não toleraria mais violações da ordem em Gaza e teria como alvo colaboradores, saqueadores armados e traficantes de drogas.

O grupo, embora bastante enfraquecido após dois anos de bombardeios israelenses e incursões terrestres, tem se reafirmado gradualmente, com os combatentes remanescentes voltando às ruas desde que o cessar-fogo foi estabelecido no fim de semana.

O grupo, que governa Gaza desde 2007, também enviou centenas de trabalhadores para começar a limpar os escombros das principais rotas necessárias para acessar as casas danificadas ou destruídas e consertar os canos de água quebrados.

A desobstrução de estradas e a provisão de segurança também serão necessárias para aumentar a entrega de ajuda. O Hamas afirma que centenas de policiais foram mortos por Israel enquanto protegiam as rotas de ajuda durante a guerra. Israel disse que estava alvejando os combatentes do Hamas.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, no Cairo, e Maayan Lubell, em Jerusalém)