Operação contra fabricação de bebidas adulteradas em SP prende sete pessoas

A Polícia Civil prendeu seis pessoas por fabricação de bebidas adulteradas no estado de São Paulo. Os presos foram detidos em Guarujá, São José dos Campos e São Paulo.

O que aconteceu

Além de seis presos em flagrante por adulteração de garrafas e bebidas, houve uma prisão também por porte ilegal de arma. Objetivo da operação foi localizar e apreender produtos, maquinários e materiais utilizados para a produção de bebidas falsificadas. Também foram apreendidos celulares, documentos e outros objetos para auxiliar na identificação dos envolvidos e na comprovação dos crimes.

Somente após exames será possível identificar se houve uso de metanol na adulteração de bebidas nas fábricas clandestinas alvo da operação. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.

Investigações se iniciaram a partir da prisão em flagrante de um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil, que ocorreu há cerca de dez dias. "Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje", explicou a delegada Leslie Caran Petrus, que coordenou a operação.

O Brasil registrou 32 casos confirmados de intoxicação por metanol. Ainda de de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, são181 ocorrências em investigação e 320 suspeitas descartadas.

Cinco mortes pelo consumo da substância foram confirmadas. Todas no estado de São Paulo, sendo três na capital, uma em São Bernardo do Campo e outra em Osasco. Com 100 casos em investigação, São Paulo continua sendo também o estado com o maior número de ocorrências confirmadas para a intoxicação da substância, com 23 notificações.

Ministério da Saúde informou que adquiriu um lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol. O medicamento é destinado ao tratamento das intoxicações, que vêm sendo causadas pelo consumo de bebidas adulteradas. Cerca de mil ampolas continuarão em estoque e outras 1,5 mil unidades do fármaco começaram a ser distribuídas para o atendimento aos pacientes. São Paulo é o estado que recebe a maior quantidade em razão do maior número de casos.

*Com Estadão Conteúdo