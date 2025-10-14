Claro tem resultado operacional maior no 3º tri sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de telecomunicações Claro, controlado pela mexicana América Móvil, anunciou nesta terça-feira um resultado operacional 6,5% maior do que o obtido um ano antes, segundo comunicado apresentado ao mercado.

O resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) entre julho e o final de setembro somou R$5,9 bilhões e a margem teve incremento de 0,5 ponto percentual, para 45,4%.

A empresa teve alta de 5,4% na receita líquida sobre um ano antes, para R$13 bilhões, "com destaque ao crescimento de 8% em serviços móveis, com manutenção da liderança em portabilidade e aumento de 7,3%" na receita média por usuário (Arpu), afirmou a Claro.

A companhia encerrou o trimestre com 89,3 milhões de clientes de telefonia móvel, dos quais 57,8 milhões correspondendo a linhas pós-pagas, um crescimento de 8,5% nos últimos 12 meses.

Segundo a empresa, 674 mil linhas foram portadas para a base da companhia nos últimos doze meses, com participação de mercado de 33,2% em agosto.

Na banda larga fixa, a Claro afirmou que teve cerca de 86 mil adições líquidas de clientes no terceiro trimestre. A base total de clientes nessa categoria não foi informada.