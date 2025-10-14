China transforma deserto em parque de energia solar gigante de 400 km²

Parte do deserto de Talatan se transformou em um dos maiores parques de energia solar do mundo. Localizado na província de Qinghai, na China, o complexo tem cerca de 400 km².

O que aconteceu

Painéis solares foram instalados no meio de um deserto na China, a cerca de 3 mil metros de altitude. A ideia é captar energia limpa de forma mais intensa devido a refração do ar. Assim, produzir energia limpa jamais vista em escala global.

O projeto é composto por painéis de alta eficiência, turbinas eólicas, usinas, redes inteligentes integradas e até sistemas de inteligência artificial. Ele deverá ocupar um espaço desértico e sem vegetação, com terras arenosas e pouco habitadas.

Chamado Parque Solar Talatan, complexo é um dos maiores e mais altos do mundo. De acordo com o New York Times, a rede pretende gerar energia renovável de baixo custo, aproveitando as características da região. Sol intenso, baixas temperaturas durante a noite e a altitude favorecem a produção.

China quer virar referência

Com o projeto, a China pretende virar referência na produção de energia solar, eólica e hidrelétrica. Em um pronunciamento recente, o presidente Xi Jinping falou sobre a necessidade de melhores ações voltadas ao meio ambiente. "Em vez de falar por falar, precisamos agir por agir. Precisamos transformar nossas metas em resultados tangíveis por meio de políticas sistemáticas e medidas concretas", declarou.

Painéis solares no Planalto Tibetano, a quase 3.000 metros de altitude Imagem: New York Times

Considerado um projeto ambicioso, o complexo solar pretende abastecer mais de 1 milhão de residências. Para efeito de comparação, uma cidade com o porte de Chicago, nos Estados Unidos. Além disso, alcançar regiões remotas e consequentemente diminuir a produção tradicional em usinas de carvão e gás natural. Além disso, é 40% mais barata em comparação a fontes tradicionais.

Segundo especialistas, o impacto ambiental pode ser positivo e renovar o ecossistema da região. Um estudo realizado pela Universidade de Tecnologia de Xi'an e publicado pela Scientific Reports revela que a sombra dos painéis solares é capaz de reduzir a temperatura, aumentar a umidade do local e favorecer o crescimento de vegetação. Esse processo é conhecido como ecossistema solar.

Projeto desafiador

Projeto solar Talatan, em Qinghai, China Imagem: Divulgação/Atlas Solar Global

Embora não seja o primeiro projeto de painéis solares na altitude, o Parque Solar Talatan é considerado o maior deles. Segundo o New York Times, o país pretende desbravar altitudes ainda maiores, como uma região perto de Lhasa, capital do Tibete.

Além disso, novos projetos já estão a todo vapor. Duas hidrelétricas e barragens estão sendo construídas para complementar a energia solar gerada pelos painéis no deserto de Qinghai. "Quando a energia fotovoltaica é insuficiente, posso usar energia hidrelétrica para compensar", Zhu Yuanqing, diretor da divisão de energia do Departamento Provincial de Energia de Qinghai, ao New York Times.

Os desafios, porém, são grandes. O principal é o deslocamento das pessoas que habitam as regiões afetadas. Em contrapartida, a China oferece terras gratuitamente a empresas interessadas em construir novos parques solares, como forma de incentivo.