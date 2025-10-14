Topo

Notícias

China sanciona cinco subsidiárias da sul-coreana Hanwha Ocean nos EUA

Hong Kong

14/10/2025 07h32

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta terça-feira (14) sanções contra cinco subsidiárias da sul-coreana Hanwha Ocean nos Estados Unidos, proibindo empresas chinesas de fazer negócios com elas. A medida é uma resposta à investigação aberta por Washington sobre o papel dominante da China na indústria naval global.

As entidades sancionadas são Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC e HS USA Holdings Corp.

O caso ocorre em meio a novas tensões comerciais entre Pequim e Washington, que vêm impondo taxas portuárias recíprocas. A Hanwha adquiriu o estaleiro Philly Shipyard, na Pensilvânia, por US$ 100 milhões em 2024 e anunciou investimentos de US$ 5 bilhões nos Estados Unidos. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

