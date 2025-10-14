Chefe do FMI diz que ausência de retaliação contra tarifas de Trump está ajudando crescimento global

Por Karin Strohecker e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - A decisão da maioria dos países de não retaliar as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está entre os principais fatores que reforçam a resistência da economia global, disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, nesta terça-feira.

"O mundo, até agora, e não posso enfatizar o suficiente, até agora, optou por não retaliar e continuar a comercializar praticamente com as regras que existiam", disse Georgieva durante um evento nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington, observando que isso evitou uma escalada tarifária debilitante.

Mais cedo nesta terça-feira, o Fundo elevou sua previsão de crescimento do PIB global em 2025 em sua Perspectiva Econômica Global para 3,2%, de uma previsão de 3,0% em julho, mas alertou que uma nova guerra comercial entre os EUA e a China, ameaçada por Trump, poderia desacelerar significativamente a produção.

Georgieva disse no evento do Comitê de Bretton Woods que também apoia o crescimento global o fato de a taxa tarifária efetiva dos EUA ter diminuído em relação às estimativas anteriores. Depois de calcular que as tarifas de Trump anunciadas em abril seriam em média de 23%, a taxa foi reduzida pelos acordos comerciais dos EUA com a União Europeia, o Japão e outros parceiros importantes para cerca de 17,5%, disse ela.

"A tarifa efetiva, no entanto, o que está sendo cobrado quando você obtém exceções para acomodar a necessidade de bom funcionamento da economia, nós a calculamos entre 9% e 10%, de modo que o ônus é mais de duas vezes menor do que pensávamos que seria", acrescentou.

Outros fatores que sustentaram a economia global foram as melhores políticas adotadas pelos países para estimular o desenvolvimento do setor privado e a alocação mais eficiente de recursos, bem como a agilidade das empresas para evitar os piores efeitos das tarifas, antecipando as importações e reorganizando rapidamente as cadeias de suprimentos.

No entanto, ela afirmou que a resiliência também poderá ser colocada à prova pelas avaliações exageradas nos mercados globais — especialmente no setor de tecnologia, que impulsionou uma impressionante alta no mercado neste ano.

“Isso é uma aposta, uma aposta muito grande”, disse ela. “Se der retorno, fantástico — então nosso problema com o baixo crescimento estará resolvido, porque veremos um aumento na produtividade e também no crescimento. Mas e se demorar a se concretizar ou não se realizar totalmente? E então?”

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, disse mais cedo à Reuters que o boom de investimentos em inteligência artificial pode levar a uma quebra semelhante ao colapso das empresas pontocom em 2000, prejudicando investidores em ações, mas que provavelmente não resultaria em uma crise sistêmica, pois não tem sido fortemente financiado por dívida.