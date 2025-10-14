Chair do Fed diz que economia dos EUA está mais firme, mas tendência contratações e demissões baixas continua

Por Howard Schneider

FILADÉLFIA (Reuters) - O mercado de trabalho dos Estados Unidos permaneceu preso em um marasmo de poucas contratações e poucas demissões durante setembro, embora a economia em geral "possa estar em uma trajetória um pouco mais firme do que o esperado", disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta terça-feira.

Ele observou que as autoridades adotarão uma abordagem "reunião por reunião" para quaisquer outros cortes na taxa de juros, conforme equilibram a fraqueza do mercado de trabalho com o fato de que a inflação permanece bem acima de sua meta de 2%.

"Com base nos dados de que dispomos, é justo dizer que as perspectivas para o emprego e a inflação não parecem ter mudado muito desde nossa reunião de setembro, há quatro semanas", na qual o Fed reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, disse Powell em comentários preparados para uma conferência da Associação Nacional de Economia Empresarial.

"Os dados disponíveis antes da paralisação, no entanto, mostram que o crescimento da atividade econômica pode estar em uma trajetória um pouco mais firme do que o esperado", disse ele em referência à paralisação do governo dos EUA que atrasou a divulgação de dados de emprego e outros.

"Não existe uma trajetória livre de riscos para a política monetária, à medida que navegamos na tensão entre nossas metas de emprego e de inflação", disse Powell, observando nas recentes projeções a divisão quase equilibrada entre aqueles que preveem cortes na taxa de juros na reunião do final deste mês e na reunião de dezembro, e aqueles que preveem um ou menos cortes até o final do ano.

Powell advertiu que essas projeções podem evoluir com a chegada de novos dados.

"Volto a enfatizar que essas projeções devem ser entendidas como representando uma gama de possíveis resultados cujas probabilidades evoluem à medida que novas informações chegam para nossa abordagem reunião por reunião", disse Powell. "Definiremos a política monetária com base na evolução das perspectivas econômicas e no equilíbrio dos riscos, em vez de seguirmos um caminho predeterminado."

Mesmo com o atraso do relatório de empregos de setembro, Powell, que dedicou a maior parte de seus comentários a uma discussão sobre o balanço patrimonial do Fed, disse que se baseou em uma variedade de fontes de dados públicos e privados para obter informações sobre o mercado de trabalho.

"Embora os dados oficiais de emprego de setembro estejam atrasados, as evidências disponíveis sugerem que tanto as demissões quanto as contratações continuam baixas, e que tanto as percepções das famílias sobre a disponibilidade de emprego quanto as percepções das empresas sobre a dificuldade de contratação continuam suas trajetórias de queda", disse Powell.

A inflação elevada, segundo ele, deve-se em parte ao aumento dos preços dos produtos que "refletem principalmente as tarifas e não pressões inflacionárias mais amplas".

O Fed receberá uma atualização sobre a inflação dos preços ao consumidor em 24 de outubro. O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA foi instruído a divulgar seu último relatório do índice de preços ao consumidor, apesar da paralisação em andamento.

O Fed realizará sua próxima reunião de política monetária em 28 e 29 de outubro, e os investidores esperam que ele reduza os juros em mais 0,25 ponto percentual.