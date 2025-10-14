Chair do Fed aborda economia em meio a riscos ao crescimento, emprego e preços

Por Howard Schneider

FILADÉLFIA (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fará nesta terça-feira seus últimos comentários programados antes da próxima reunião de política monetária, com a economia desfrutando de um crescimento mais forte do que o esperado e um salto recente na produtividade, mas ainda se ajustando às políticas tarifárias e de imigração que os economistas temem que possam levar a uma inflação mais alta e a aumento do desemprego.

Um desafio para um banco central responsável por manter a inflação baixa e o nível de emprego o mais alto possível, Powell e seus pares também estão enfrentando um vácuo de dados oficiais em meio à paralisação do governo dos EUA, que atrasou o relatório de empregos de setembro e outras estatísticas importantes. Uma atualização dos preços ao consumidor está programada para 24 de outubro, antes da reunião do Fed de 28 e 29 de outubro.

Os investidores preveem que o Fed reduzirá sua taxa de juros referencial em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4,00%, com novo corte em dezembro.

Porém, as forças concorrentes na economia neste momento estão emaranhadas, disse o economista-chefe da EY-Parthenon, Gregory Daco.

"Há forças conflitantes que estão afetando a economia dos EUA, em particular, com a economia sendo essencialmente limitada pelas tarifas... E também pela redução da imigração", disse Daco em uma reunião da conferência da Associação Nacional de Economia Empresarial, onde Powell discursará nesta terça-feira.

"Ao mesmo tempo, estamos vendo uma grande quantidade de... investimentos na área de IA... Essas forças estão se compensando, não necessariamente de forma proporcional, não necessariamente ao mesmo tempo, mas acho que é um duelo muito interessante."

A rapidez com que a tensão se resolverá em uma visão mais consistente da economia será crucial para as próximas decisões do Fed.

As autoridades estão divididas entre as que estão preocupadas com o fato de a inflação permanecer acima da meta de 2% do Fed e os que consideram que o mercado de trabalho corre o risco de uma rápida queda.

"Alguma coisa tem que ceder", disse o diretor do Fed Christopher Waller à CNBC na semana passada. Ele observou a contradição entre as estimativas de crescimento econômico que estão sendo revisadas para cima - perto de 4% para o terceiro trimestre, de acordo com o modelo GDPNow do Fed de Atlanta - e um mercado de trabalho que parece estar em baixa, com um relatório recente da processadora de folhas de pagamento ADP mostrando que a economia perdeu empregos em setembro.

"Não é possível ter um crescimento negativo do emprego e expansão de 4% do PIB..... Ou o mercado de trabalho se recupera para acompanhar o crescimento do PIB, ou o crescimento do PIB vai recuar", disse Waller, que é a favor de mais cortes na taxa de juros para proteger o mercado de trabalho, mas diz que eles devem ser feitos de forma cautelosa, em movimentos de 0,25 ponto, para evitar erros.

A redução de 0,25 ponto pelo Fed em setembro foi considerada uma forma de equilibrar as possíveis tensões sobre o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, deixar os juros suficientemente altos para manter a pressão de queda sobre a inflação.