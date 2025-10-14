SP: celular furtado de procurador levou polícia até gangue do quebra-vidros

O furto do celular de um procurador de Justiça levou a Polícia Civil a descobrir o "QG (quartel-general)" de uma quadrilha ligada aos chamados "quebra-vidros", bandidos que miram celulares de motoristas e passageiros, em São Paulo. Dois suspeitos foram presos ontem.

O que aconteceu

Rastreamento de celular furtado revelou ponto de partida da investigação. O procurador de Justiça Antonio Calil Filho teve o aparelho levado por criminosos em julho, na região central de São Paulo. A partir do sinal do telefone, os agentes chegaram a um apartamento no Glicério, também no centro, usado como quartel-general da quadrilha.

Imóvel funcionava como central digital de golpes. Segundo o delegado Lucas Lopes, do 8º Distrito Policial (Brás), o apartamento era usado exclusivamente para que o núcleo da quadrilha tivesse tranquilidade para atuar e acessar às ferramentas necessárias, como internet, roteadores e máquinas de cartão, utilizadas para analisar os aparelhos e realizar as transações.

Criminosos miravam motoristas com celulares presos ao painel e GPS ligado. As vítimas eram atacadas no centro de São Paulo, em vias como a avenida do Estado e o viaduto Júlio de Mesquita Filho. Quando o crime ocorria perto do QG, os ladrões levavam os aparelhos a pé; nos casos mais distantes, usavam motos ou bicicletas.

Desvio de R$ 915 mil em golpes digitais

Quadrilha desviou ao menos R$ 915 mil das contas das vítimas só no primeiro semestre do ano. O dinheiro era transferido para contas de laranjas e empresas de fachada, segundo a Polícia Civil. As investigações indicam que 24 pessoas foram vítimas do esquema, todas também de janeiro a junho.

Os criminosos exploravam dados salvos nos aparelhos para multiplicar os prejuízos. Eles buscavam senhas em blocos de notas, navegadores e conversas de WhatsApp, além de enviar mensagens falsas a parentes pedindo transferências.

Grupo usava técnicas digitais para burlar a segurança dos aplicativos bancários. Segundo o delegado, os integrantes tinham conhecimento técnico para invadir contas e apagar rastros digitais.

Durante as buscas, a polícia apreendeu dezenas de celulares, chips, máquinas de cartão e dinheiro em espécie. A Justiça determinou o bloqueio de valores e de criptomoedas ligados aos investigados.

Investigação mira receptadores

Descoberta do "escritório" levou polícia a deflagrar nova fase da investigação. A ação, chamada Broken Window ("janela quebrada", em inglês), ampliou as buscas e mirou o grupo ligado ao furto do procurador.

Dois suspeitos foram presos e outros dois seguem foragidos. As ações ocorreram ontem, com cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão. Um dos investigados está no Ceará, acusado de fornecer as máquinas de cartão usadas nos golpes.

A polícia ainda rastreia o fluxo financeiro e os receptadores do grupo. A Justiça determinou o bloqueio de bens e investimentos de pessoas físicas e jurídicas associadas à quadrilha. As investigações seguem sob sigilo e novas fases não estão descartadas.

* Com informações de Estadão Conteúdo