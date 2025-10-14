Topo

Notícias

Catar vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e se classifica para Copa de 2026

14/10/2025 16h13

O Catar garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), com uma vitória em casa por 2 a 1 sobre os Emirados Árabes Unidos, no Grupo A das Eliminatórias asiáticas.

Boualem Khoukhi (49') e Pedro Miguel (74') marcaram os gols da seleção catari, antes de Sultan Adil diminuir para os visitantes nos acréscimos (90+8).

O pequeno país do Golfo participará pela segunda vez do Mundial, após sediar o torneio em 2022.

jde/cyj/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Messi lança seu próprio torneio de promessas do futebol em Miami

Refém filmado cavando cova é libertado e recebido por amigos em Israel

Aprosoja-MT pede análise individual de crédito na MP que renegocia dívidas rurais

Trump vai conceder maior honraria a Charlie Kirk em meio à repressão a grupos de esquerda

Catar vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e se classifica para Copa de 2026

Altos e baixos: os erros e acertos do Brasil nos amistosos na Ásia

Frentes parlamentares defendem derrubada integral de vetos a PL do licenciamento ambiental

Caso da assassina da feijoada: por que matar com veneno aumenta a pena?

Trump diz que Hamas precisa se desarmar ou ser desarmado, talvez de forma violenta

Exército israelense afirma que Cruz Vermelha está a caminho para recolher corpos de mais reféns

Trump diz que Milei 'é um grande líder', mas avisa que ajuda dos EUA à Argentina dependerá das eleições