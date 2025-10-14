Caso da assassina da feijoada: por que matar com veneno aumenta a pena?

Ré por quatro homicídios qualificados, entre eles o de um idoso envenenado com uma feijoada, Ana Paula Veloso, 36, é apontada pelo Ministério Público de São Paulo como "uma verdade seria killer". O uso de veneno pode agravar a pena para até 30 anos.

O que aconteceu

Uso de veneno é uma qualificadora no Código Penal. A qualificadora é um elemento ou circunstância que aumenta a gravidade de um crime, tornando-o mais reprovável aos olhos da lei. Quando presente, a qualificadora modifica a classificação do delito, aumentando a pena mínima e máxima aplicável.

Método é considerado insidioso (dissimulado) e traiçoeiro. O uso de veneno em homicídios é analisado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. A substância elimina qualquer possibilidade de defesa, já que é usado de forma oculta, com planejamento e intenção clara de causar dano irreversível.

Mortes lentas e dolorosas aumentam a gravidade do time. A vítima, frequentemente sem que perceba imediatamente o que está acontecendo, consome o veneno e sofre com as consequências graves antes de sua morte. A atitude do criminoso, que sabia que isso era uma possibilidade, aumenta a gravidade do crime.

Pena varia de 12 a 30 anos e pode aumentar devido às circunstâncias do caso. O uso de veneno não apenas qualifica o homicídio como também evidencia premeditação: existe a compra, o manejo, o planejamento e a administração do produto químico antes da tentativa de homicídio. O crime pode ter outros qualificadores, como o contexto familiar e a vulnerabilidade das vítimas. A pena tende a ser fixada próxima ao máximo permitido.

Idoso foi morto com feijoada

Neil Corrêa da Silva, 65, morreu no dia 26 de abril após comer uma feijoada envenenada. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ), mas não sobreviveu. O corpo dele foi exumado na última quinta-feira (9) para passar por perícias que ajudem na investigação.

A filha dele, Michele Paiva da Silva, teria prometido pagar R$ 4 mil a Ana Paula para ir à cidade fluminense matá-lo. As duas já haviam estudado direito na mesma sala e mantiveram contato após a suposta serial killer se mudar para São Paulo. Michele foi presa na segunda-feira (6) em frente à faculdade no bairro Engenho Novo, na zona norte do Rio, suspeita de ter encomendado a morte do pai.

Ana Paula Veloso (esquerda) e Michele Paiva da Silva (direita) sÃ?Â£o suspeitas de matar o idoso envenenado Imagem: ReproduÃ?Â§Ã?Â£o/ PolÃ?Â­cias de SP e RJ

Ana Paula e sua irmã gêmea, Roberta, fizeram planejamento prévio e divisão de tarefas do assassinato de Neil, segundo as investigações. Conversas recuperadas pela perícia mostram que as irmãs usavam um código para se referir ao homicídio —chamavam de TCC—, recomendavam o uso exclusivo de dinheiro em espécie na cobrança do pagamento e advertiam uma a outra sobre a preferência por ligações para tratar "coisas mais importantes".

Ela relatou o crime em tempo real por mensagem à Roberta e se referiu ao idoso como "gato morto da Michele". Em áudios para a irmã, Ana afirmou que tentou dar comida "batida no feijão" para Neil, que "comeu só duas colheres e deitou". Em seguida, disse que "não havia conseguido fazer o TCC como planejado" e que "teve providências" —expressão que, no contexto das conversas, codifica a execução do homicídio.

Em outro ponto, surge a narrativa do "gato da Michelle" morto — tópico que as irmãs tratam com deboche —, ilustrando o grau de frieza com que comentam morte e sofrimento. Trecho do inquérito policial

Ana Paula inventou gravidez e matou namorado

Ela também é acusada de matar envenenado o companheiro Hayder Mhazres, 21, —que era da Tunísia e estava em São Paulo desde março. Dias após matar Neil, a mulher conheceu Hayder por um aplicativo de relacionamento.

Ana Paula passou a pressionar o homem para se casar alegando estar grávida. O tunisiano, no entanto, teria recusado o pedido. Na sequência, ela o matou com chumbinho no dia 23 de maio no Brás, região central de São Paulo, segundo as investigações.

Ela enviou vídeos do estrangeiro na UTI de um hospital para a irmã. Ela teria mantido Roberta informada praticamente em tempo real e, logo após a confirmação da morte, as duas teriam voltado a conversar sobre temas banais.

Com a morte de Hayder, Ana Paula exigiu dos familiares dele que a reconhecessem como herdeira. Ainda de acordo com a polícia, ela simulou a gravidez em fotografia para os familiares do tunisiano, mandou mensagens em árabe com teor ofensivo e ameaçador e até apelou para o Consulado da Tunísia no Brasil, em uma suposta busca por vantagens financeiras.

Serial killer usou morte para tentar incriminar PM

Maria Aparecida Rodrigues foi achada morta em sua residência horas após se encontrar com Ana Paula, com quem tinha uma relação amorosa praticamente virtual. Segundo depoimentos, pouco tempo antes de morrer, a vítima teria ido para a casa de Ana Paula e Roberta, onde comeu bolo e tomou café —o que foi considerado seu "último contato alimentar".

Ana Paula se apresentou para Maria com nome falso e tentou usar sua morte para incriminar um casal. A investigação apontou que ela havia se relacionado com um policial militar, que descobriu posteriormente que era casado. Em uma espécie de vingança, ela teria tentando atribuir a morte de Maria a ele e a sua esposa, deixando bilhetes e mensagens que conectassem falsamente o crime aos dois.

Irmãs estão presas

Mortes em série ocorreram em um período de cinco meses. Ao UOL, o delegado Halisson Ideião, da 1ª DP de Guarulhos, contou que o assassinato de Marcelo Hari Fonseca (a motivação do crime, segundo as investigações, seria a apropriação de uma casa) ocorreu em janeiro, o de Maria Aparecida em 10 de abril, o de Neil em 26 de abril e o último, de Hayder, em 23 de maio.

Em julho, Ana Paula foi presa e a Justiça Paulista aceitou denúncia contra ela pelas quatro mortes. "Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer", disse o Ministério Público de São Paulo.

Roberta também foi detida em agosto. Para a polícia, há fortes indícios de participação dela nos eventos apurados.

Defesa de Ana Paula disse não haver provas conclusivas contra a suspeita. O advogado da mulher disse que não existem "elementos robustos e definitivos que autorizem conclusão sobre sua participação" nas quatro mortes investigadas.

Advogado ignora o fato dela ter confessado ao menos uma morte, e alega direito à presunção de inocência de sua cliente. "Qualquer afirmação prematura sobre sua participação, autoria ou responsabilidade é uma violação direta deste princípio fundamental. Reconhecemos a gravidade dos fatos investigados e a comoção social que geram. Nesta fase, em que as provas ainda estão sendo formadas e examinadas, não é possível, e (seria temerário), afirmar ou negar categoricamente qualquer tese defensiva".

O UOL tenta localizar o advogado de Michele. O espaço segue aberto para manifestação.

*Com informações de reportagem de janeiro de 2025