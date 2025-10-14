Câmara aprova pacote com benefícios ao setor de educação

A Câmara dos Deputados aprovou hoje um pacote em benefício da educação. Entre as medidas, estão um projeto que permite a professores e alunos entrarem em ônibus escolar rural se houver vagas e um plano para formação básica de docentes.

O que aconteceu

A proposta foi aprovada de forma simbólica. Isso acontece quando não há registro nominal da votação e em projetos de consenso. O texto possibilita que os alunos e professores residentes em região rural utilizem o transporte escolar em trechos autorizados e se houver assentos disponíveis.

Outro projeto passou sobre formação básica de professores. O PL institui a Política Nacional de Indúção à Docência em Educação Básica através da valorização dos profissionais, estímulo à opção pela carreira, equidade na formação dos docentes, entre outras medidas. Como esta proposta já foi aprovada pelo Senado, vai à sanção do presidente Lula.

Câmara coloca hoje 16 projetos de educação em votação. São diferentes medidas em benefício ao setor e de proteção infantil devido ao Dia das Crianças e ao Dia dos Professores.

Também foi aprovada uma medida que dá prioridade a investigação de mortes de crianças e adolescentes. O relator Rubens Pereira Jr. (PT-MA) apontou que o tempo médio de apuração desses crimes é de sete anos e cinco meses. A medida tenta acelerar as investigações. O texto vai ao Senado.