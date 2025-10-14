Topo

Buscamos melhores resultados nas contas públicas e também justiça social, diz Haddad

14/10/2025 10h46

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar nesta terça-feira que o governo está em busca de melhores resultados fiscais, ao mesmo tempo em que procura fazer justiça social.

Durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, em Brasília, Haddad reconheceu que a trajetória fiscal “exige cuidado”, mas ponderou que “sempre haverá trabalho a ser feito” na área.

Durante apresentação aos senadores, Haddad também criticou os programas de isenção fiscal do país que, segundo ele, “não podem ser eternos, salvo em casos específicos como as Santas Casas”. De acordo com Haddad, alguns setores tratam no Brasil o corte de gasto tributário como elevação de impostos, e não como fim de privilégios.

Ele também defendeu a taxação de casas de apostas, as chamadas “bets”, algo que para ele corrige uma distorção.

Haddad disse estar confiante na aprovação da proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil, atualmente em tramitação no Senado.

(Reportagem de Eduardo Simões; reportagem adicional de Fabrício de Castro)

